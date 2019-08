Още снимки: test 11 шантави идеи, които са направили създателите си богати Много хора имат идеи за милиони долари, но рядко ги осъществяват. Допускането на грешки понякога също може да донесе печалба, ако се уцели правилният момент.



За предприемачите една добра идея може да се окаже изключително ползотворна, дори на пръв поглед да е глупава. Пример за това е Snuggie - одеялото с ръкави. Идеята за наподобяващата спирала цветна играчка Slinky, например, се ражда след грешка на морски инженер, а междувременно прословутото шантаво животинче Furby се появява след като създателят му опознава популярните тамагочита.



Business Insider представя и някои от другите странни идеи, от които създателите им са забогатели.



1. Играчките Beanie Babies



Малките плюшени играчки напълнени с боб - beanie babies, са създадени от Тай Уорнър през 1993 г. Компанията му е направила 700 млн. долара за една година, продавайки ги за 5 долара бройката. До 1999 г. продажбите са за над 1 млрд. долара. Днес Уорнър притежава над 2,6 млрд. долара.



2. Уебстраницата The Million Dollar Homepage



Алекс Тю е имал идеята за ексцентричната началната страница за 1 млн. долара (The Million Dollar Homepage), когато е бил на 21 г. Той е искал да продаде 1 милион пиксела за 1 долар всеки в рекламното пространство. След като сайтът започва да привлича медийното внимание и цялото рекламно пространство е изкупено, приключва с него и започва кариерата си на сериен предприемач.



3. Snuggie - одеялото, което можеш да облечеш



Какво щеше да е, ако можеше да облечете одеялото си? Скот Бойлен, президент на Allstar Products, е имал такава идея, която е довела до създаването на Snuggie. От 2008 г. досега са продадени над 30 милиона oт него, равняващи се на 500 млн. долара.

4. Спираловидната играчка Slinky



Играчката Slinky, създаден случайно от неволна грешка на Ричард Джеймс, вече е в Залата на славата на играчките, като са продадени над 350 милиона броя от нея и печалбите достигат 3 млрд. долара. Интересен факт е, че според The New York Times броят на продадените Slinkys може да обиколи света над 150 пъти.



5. Шеговитият продукт The Pet Rock



Гери Дал е рекламен директор, запомнен с шеговития успешен продукт, който изобретява. След като слуша как приятелите му обсъждат опасностите, които крие пренасянето на домашните им любимци, той създава Pet Rock през 1975 г., от което печели близо 6 млн. долара.



Той продава малки камъни в картонена кутия с идеята, че те са "безпроблемни" домашни любимци, в комплект с ръководство за обучението им. Комплектът се оказва тотален хит.



6. Популярната говореща играчка Furby



Furby - електронната говореща играчка, приличаща на нещо средно между хамстер и бухал, беше хит през 90-те години на миналия век, но след това популярността ? бързо намаля. Въпреки това, тя беше харесвана достатъчно дълго, за да достигне 500 млн. долара годишно в пика си.



Интересен факт е, че Агенцията за национална сигурност в САЩ я забранява в офисите си през 1999 г., твърдейки, че детската играчка е "шпионин от китайски произход" и може да подслушва.



7. Гумената топка Koosh ball



През 80-те години Скот Стилингер измисля топката Koosh - гумена топка с цветни влакна навсякъде по нея. Hasbro я купува за 100 млн. долара през 1997 г. Списание Time я определя като една от най-великите играчки на всички времена.



8. Слузестата играчка Wacky Wall Walker



Кен Хакута става милионер през 1985 г., благодарение на неговото Wacky Wall Walker - слузеста играчка с 8 пипала, наподобяваща октопод, която се хвърля и залепва плътно на стената и от която са продадени милиони.



9. Mагическата топка 8



Вълшебната топка 8 (The Magic 8 Ball) е изключително популярна играчка за гадания от десетилетия. Първоначалната идея на Алберт Картър през 40-те години на миналия век е била да е с формата на тръба, базирайки се на един от инструментите на майка си за предсказване на бъдещето. Днес наподобяващата билярдна топка е собственост на Mattel като се продават милиони от нея всяка година.



10. Глинените фигури Chia Pet



Chia Pet са глинени фигури, наподобяващи домашен любимец, пълни с вода и покрити със семена, от които покълва зеленина. Може да си купите такива във формата на куче, котка, заек или дори президента. Компанията продава 500 000 броя през всеки празничен сезон . При 16 долара за брой, това им носи милиони долари всяка година.



11. Усмихнатото жълто лице



През 1963 г. Харви Бол рисува популярното усмихнато лице, очертано с кръг и запълнено с жълто, за 45 долара, за да освежи дизайна на различни значки и бутони. За съжаление той не патентова идеята си. Днес SmileyWorld притежава дизайна и прави над 250 млн. долара годишно от него. /money.bg Много хора имат идеи за милиони долари, но рядко ги осъществяват. Допускането на грешки понякога също може да донесе печалба, ако се уцели правилният момент.За предприемачите една добра идея може да се окаже изключително ползотворна, дори на пръв поглед да е глупава. Пример за това е Snuggie - одеялото с ръкави. Идеята за наподобяващата спирала цветна играчка Slinky, например, се ражда след грешка на морски инженер, а междувременно прословутото шантаво животинче Furby се появява след като създателят му опознава популярните тамагочита.Business Insider представя и някои от другите странни идеи, от които създателите им са забогатели.1. Играчките Beanie BabiesМалките плюшени играчки напълнени с боб - beanie babies, са създадени от Тай Уорнър през 1993 г. Компанията му е направила 700 млн. долара за една година, продавайки ги за 5 долара бройката. До 1999 г. продажбите са за над 1 млрд. долара. Днес Уорнър притежава над 2,6 млрд. долара.2. Уебстраницата The Million Dollar HomepageАлекс Тю е имал идеята за ексцентричната началната страница за 1 млн. долара (The Million Dollar Homepage), когато е бил на 21 г. Той е искал да продаде 1 милион пиксела за 1 долар всеки в рекламното пространство. След като сайтът започва да привлича медийното внимание и цялото рекламно пространство е изкупено, приключва с него и започва кариерата си на сериен предприемач.3. Snuggie - одеялото, което можеш да облечешКакво щеше да е, ако можеше да облечете одеялото си? Скот Бойлен, президент на Allstar Products, е имал такава идея, която е довела до създаването на Snuggie. От 2008 г. досега са продадени над 30 милиона oт него, равняващи се на 500 млн. долара. Днес+ Запази и Сподели