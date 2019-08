Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:25 BNT 3: Волейбол: Пуерто Рико - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

07:00 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - финал, повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени

08:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Берое, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Херта, мач от германската Бундеслига

08:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

09:00 Film Plus: Футбол: Мач на Легендите (приятелска среща между легендите на Ла Лига и италианското калчо - повторение)

09:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Финал

09:15 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

11:10 BNT 3: Ритнитопковци документален филм за първите футболни клубове в България /1990 г./

12:00 Film Plus: Тенис: Елена Остапенко - Йохана Конта (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Витоша, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 2: Тенис: WTA, Бронкс Финал

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Наполи

12:10 BNT 3: Волейбол: България - Бразилия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

13:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 8-и епизод /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Кристина Плишкова - Каролина Плишкова (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 3-ти епизод /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, директно

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Гремио - Палмейрас, първи четвъртфинал за Копа Либертадорес

15:40 Film Plus: Тенис: Дженифър Брейди - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 7-и епизод /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Коринтианс - Флуминенсе, първи четвъртфинал за Копа Судамерикана

16:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Айнтрахт Франкфурт, директно

17:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Юлия Путинцева (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Паулиньо от сърце" , документален филм

18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига, директно

18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Film Plus: Тенис: Евгения Родина - Юлия Гьоргес (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Волфсбург, директно

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

20:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от efbet Лига, директно

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

21:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Алисън Риск (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Лацио

21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже

21:45 Max Sport 1: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта

21:45 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

23:40 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5 - повторение)

