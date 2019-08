Още снимки: test Кит Харингтън, Game of Thrones, Marvel, D23 Expo и ще участва ли актьорът във филм на студиото Този уикенд в Анахайм се провежда събитието D23 Expo, което се организира от Disney и на него се правят много и различни панели, които ни заливат с нова информация относно бъдещите планове на студиото.

Отново имаме много информация, която трябва да споделим, но ще изчакаме събитието да свърши, за да го направим. Междувременно сред цялата суматоха Deadline успяха да пуснат още една бомба.



Тя е, че според техни източници звездата от Game of Thrones Кит Харингтън ще влезе в киновселената на Marvel.



Не е ясно обаче нито в кой от предстоящите филми ще го видим, нито каква ще бъде ролята му. Разбира се, официално потвърждение за присъединяването на Харингтън все още липсва, но феновете започнаха да спекулират с бъдещата му роля.



Общо взето, най-разпространените теории, или по-скоро желания, са, че Кит Харингтън ще стане част от Фантастичната четворка или че ще наследи Хю Джакман в ролята на Върколакът. Този уикенд в Анахайм се провежда събитието D23 Expo, което се организира от Disney и на него се правят много и различни панели, които ни заливат с нова информация относно бъдещите планове на студиото.Отново имаме много информация, която трябва да споделим, но ще изчакаме събитието да свърши, за да го направим. Междувременно сред цялата суматоха Deadline успяха да пуснат още една бомба.Тя е, че според техни източници звездата от Game of Thrones Кит Харингтън ще влезе в киновселената на Marvel.Не е ясно обаче нито в кой от предстоящите филми ще го видим, нито каква ще бъде ролята му. Разбира се, официално потвърждение за присъединяването на Харингтън все още липсва, но феновете започнаха да спекулират с бъдещата му роля.Общо взето, най-разпространените теории, или по-скоро желания, са, че Кит Харингтън ще стане част от Фантастичната четворка или че ще наследи Хю Джакман в ролята на Върколакът. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели