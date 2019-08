Още снимки: test 35 дни имат застрахованите в "Олимпик" да предявят претенциите си Комисията за финансов надзор публикува съобщение, с което уведомява всички лица, застраховани в българския клон на фалиралата кипърска застрахователна компания "Олимпик", че на 23 август 2019 година в официалния вестник на Република Кипър вече е публикувано решението на Районния съд на Никозия, с което се открива производството по ликвидация на дружеството.



Това означава, че българските клиенти имат 35 дни срок от днешния ден да предявят претенеции за изплащане на обезщетения.



По нататък в съобщението на КФН се казва, че Комисията се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор, за да може да съдейства за разрешаване на възникващите въпроси относно защитата на засегнатите лица в България.



Това включва и своевременното публично оповестяване на всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган по застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на "Olympic Insurance Co. Ltd" предприемат, както и произтичащите от това последствия за българските граждани, както и за кредитори на застрахователното дружество.



За тази цел от името на председателя на Комисията за финансов надзор - Бойко Атанасов, миналата седмица бе изпратено писмо до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в страната.



