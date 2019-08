Още снимки: test Борисов за Мария Габриел: Искаме модерни ресори като киберсигурност, управление на IT технологии Премиерът Бойко Борисов коментира след официалното откриване на рудника "Ада Тепе" край Крумовград написаното в "Политико", че България иска еврокомисар по земеделието в следващата еврокомисия. В момента Мария Габриел е еврокомисар по цифровизацията.



"Това, което искаме, са модерните ресори - киберсигурност, управление на IT технологии. Това сме го заявили преди месец и половина в мое лице пред ЕК. За какво ти е ресор земеделие - там парите са разпределени за всички държави. Някой пуска тоя слух, за да каже после, че не са ни го дали. Омръзна ми от жълтите ви новини и измишльотините на тоя и оня. Ето, ясно и точно ви казвам - ресорът, който е сега, плюс разширение към него искаме", каза още премиерът.