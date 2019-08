Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 BNT 3: Волейбол: Франция - България - финал на европейското първенство за юноши до 17 г.

07:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Киево

09:00 Film Plus: Футбол: Селта - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:25 BNT 3: Волейбол: Бразилия - Пуерто Рико - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации

10:00 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Сасуоло

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:15 BNT 3: Футбол: Португалия - Испания - финал на европейското първенство за юноши до 19 г.

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 3-ти епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 7-и епизод /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Айля Томлянович - Татяна Мария (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига ????

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Първи четвъртфинал

13:00 Diema Sport: Футбол: Първи плейофен мач за място в групите на Лига Европа /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

13:50 BNT 3: Волейбол: Египет - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

14:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Арда, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Наполи

16:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2019/20 Аякс - ПАОК, втора среща от трети квалификационен кръг за Шампионска лига 2019/2020г.

17:10 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Втори четвъртфинал

17:15 BNT 3: Футбол: Швейцария - Англия - среща за 3-4 място на "УЕФА Лига на нациите"

17:30 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 7-и епизод /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Царско село - Берое, мач от efbet Лига, директно

18:00 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - финал и награждаване, повторение)

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

19:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Паулиньо от сърце" , документален филм

19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - Аякс

19:35 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации, директно

19:55 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Max Sport 2: Тенис: WTA, Бронкс Първи полуфинал

20:00 Max Sport 3: Футбол: АяксТВ Аякс плейоф

20:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Черно море, мач от efbet Лига, директно

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Кьолн - Борусия Дортмунд, директно

21:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Трети четвъртфинал

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Max Sport 2: Тенис: WTA, Бронкс Втори полуфинал

22:00 Max Sport 3: Футбол: Приятелска среща Милан - Чезена

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 BNT 3: Волейбол: България - Бразилия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

23:30 BNT 2: Следите остават концерт на група "Клас"

23:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Четвърти четвъртфинал

