Дуа Липа на 24

Днес, 22 август, рожден ден празнува британската певица, автор на песни и модел Дуа Липа.



Дуа Липа е истинското ? име.

Лондон, Великобритания - там е родена.

Албански произход има певицата.

Вокал на косоварска рок банда е баща ?.

Дуа на албански означава любов.

2006 г. е годината, в която Дуа Липа и семейството ? се връщат обратно в Албания, тъй като баща ? си намира нова работа там.



11 години - на толкова е, когато ръководителят на хора, в който е участвала, ? казва, че не може да пее, защото гласът й е твърде нисък.

14-годишна е, когато започва да качва в YouTube кавъри на известни парчета.

15-годишна е Дуа Липа, когато решава да се върне в Лондон, за да преследва музикалната си кариера.

16 - на толкова години е, когато започва да работи като модел.

2013 г. се записва в X Factor Великобритания и благодарение на участието си печели популярност.

2015 г. подписва договор с Warner Music Group.



"Be The One" е една от най-известните песни на Дуа Липа.

Dua Lipa е името на първия ? и единствен до момента албум на певицата, който излиза през 2017 г.

Дарк поп е музикалният стил, с който определя творчеството си.

Червено вино - това е любимата ? напитка.

Татуировки обича Дуа Липа и има около седем.

"Зулендър" е един от любимите ? филми.



16 са музикалните ? награди.

4 са самостоятелните ? турнета до момента.

Sunny Hill Foundation е фондацията, която основава заедно с баща си, за да помага на нуждаещи се от Косово.

Пинк и Нели Фуртадо са едни от любимите ? изпълнителки.

Айзък Карю, Пол Клайн са някои от бившите гаджетата на Дуа Липа.

