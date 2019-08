Още снимки: test Къде по света ипотечните кредити са най-евтини и къде сме ние? Най-добрите лихви по депозити у нас откриваме при нива от 0.9% на годишна база. В среда на инфлация от около 3% на годишна база (и над този процент през последните месеци), депозантите на практика губят от покупателната сила на парите си. Това обаче не ги спира да държат рекордни по размер средства в родните финансови институции.



И ако мислите, че това е напълно нелогично, то помислете от тази гледна точка. Не само родните депозанти губят. Лихвите в световен мащаб са при рекордно ниски нива, като са отрицателни в голяма част от Европа.



Отрицателни лихви обаче, получават не само депозантите в много региони по света, но и държателите на облигации. Следствие на опасенията за състоянието на световната икономика и финансовите пазари, участниците на финансовите пазари бързат да се насочат към най-сигурните възможни активи - правителствените облигации.



Тенденцията е толкова силна, че сумата на държавните облигации с отрицателни лихви достигна рекордна стойност. По-точно - цели 12 трилиона долара, според данни на инвестиционната банка Barclays. Това е най-голямата подобна стойност от средата на 2016-та година, когато Великобритания гласува за сензационното решение да напусне границите на ЕС и централната банка на страната пусна отново програмата си за обратно изкупуване на активи.



Какво означават отрицателните лихви? Това означава, че инвеститорите дават своите средства, знаейки, че ще получат по-малко в бъдеще (ситуация подобна на тази при депозитите у нас, ако се вземе предвид инфлацията)! Какво мотивира инвеститорите да правят това - страхът, че останалите инвестиционни алтернативи могат да им донесат далеч по-големи загуби.



Нещо повече, наскоро достигнахме до ново невиждано ниво - отрицателни лихви по 10-годишни ипотечни кредити в Дания.



Третата по големина банка в Дания - Jyske Bank обяви, че клиентите вече ще могат да изтеглят 10-годишен ипотечен заем с лихва - 0.5%, което означава, че клиентите ще изплащат по-малко от заетата сума.



Годините на облекчения от централните банки по света на практика оказаха низходящ натиск върху лихвите по целия свят. Това е най-силно изразено в Европа, където комбинираният лихвен процент за жилищно кредитиране в еврозоната е спаднал до 1.65% през юни, най-ниската от началото на записите през 2000 г.



Докато някои региони се съпротивляват на тенденцията, разходите на заеми са при, или близо до дъното в много от ключовите икономики по света.



Средната лихва по 30-годишните ипотечни кредити е при ниво от 3.6%, което макар и най-ниското ниво от 2016-та година насам, все още е далеч над лихвите в много от страните от "Стария континент".



Резултатът от скока в търсенето на имоти в САЩ - повишение на ипотечните кредити до ниво от 9.41 трилиона долара през второто тримесечие на годината, надминавайки пика достигнат през 2008-ма година, преди старта на ипотечната криза.



Ползите от ниските лихви за купувачите на жилища обаче, са заглушени в градове като Ню Йорк и Сан Франциско, след като бумът в цените на имотите доведе до недостиг на жилища на достъпни цени.



Как стоят нещата в България?



Според данни на БНБ към края на месец май средните лихви по жилищните кредити са при нива от 3.16%, при 3.45% година по-рано. В същото време кредитирането расте с по-бързи темпове. Към края на петия месец на годината ипотечните кредити са се увеличили с 11.7% на годишна база до 10.984 милиарда лева, при ръст от 9.8% през същия месец на предходната година.



Това означава, че за последните 12 месеца кредитите са нараснали с 11.7%, или повече от 1.1 милиард лева. Безспорно, фактор за това е било и понижението в лихвените ставки.



Каква е ситуацията на останалите ключови имотни пазари в Европа?



Франция



Ставките на ипотечните кредити във Франция достигнаха средно 1.39% през юни, сочат данните на Bank of France. Банковата индустрия в страната е изключително конкурентоспособна: много кредитори се опитват да примамват клиенти с по-евтини оферти.



Германия



Нивата на ипотечните кредити в Германия също достигнаха исторически ниски нива през тази година, като средният 10-годишен заем в момента е с годишна лихва от 1%. Някои кредитори предлагат ставки около 0.5%, според Interhyp, уебсайт за сравнение.



Перспективата за по-нататъшно понижаване на референтните разходи по заеми може да доведе до още по-ниски нива на ипотечните проценти. Това обаче може да има ограничено въздействие върху пазара на жилища - само 46% от германците са собственици на жилища, в сравнение със средния за ЕС - 69%.



Великобритания



Процентът на двугодишна фиксирана ипотека във Великобритания падна само с 8 базисни пункта от януари до юли в сравнение с спад от 38 базисни пункта при двугодишните суапове.



Една от причините за това, казва Марк Гилбърт от Bloomberg Opinion, е, че регулаторната група на Bank of England е обезкуражила кредиторите да се опитват да спечелят пазарен дял чрез облекчаване на стандартите, защото е загрижена за финансовата им сила.



Унгария



Разходите за ипотека са доста високи в Унгария, защото регулаторите насочиха почти всички кредитополучатели далеч от по-евтините (но не толкова сигурни) заеми с плаваща лихва. 10-годишната ипотека с фиксиран лихвен процент понастоящем е около 5%, в сравнение с лихвите на паричния пазар близо до нула.



Привличането на сигурността бе засилено от спомени за ипотечната криза и тегленето на кредити в швейцарски франкове, които доведоха до сериозна нестабилност на пазара, следствие на поскъпването на франка. Милиони унгарци пострадаха от това.



Гърция



Ставките на ипотечните кредити всъщност са се повишили в Гърция, обременени от държавните и корпоративни дългове. Средният заем за жилище с плаваща лихва е при нива от 3.08% през юни, увеличение с 11 базисни пункта спрямо година по-рано.



Хонг Конг



Ипотечните проценти също се покачват в Хонконг, тъй като политическата криза отслабва апетита за заеми. Както HSBC Holdings Plc, така и Standard Chartered Plc увеличиха ефективните ставки с 10 базисни пункта до 2.48% през юли, според Bloomberg Intelligence.



Сингапур



DBS Group Holdings Ltd., най-голямата банка в Сингапур, предлага тригодишна ипотека с фиксиран лихвен процент от 1.89% през първата година, като се увеличава до 2.18% през втората и третата година. Заемите с плаваща лихва се дават при нива от около 1.13% над лихвите по депозитите.



Лимитите за заеми бяха затегнати миналата година, за да се избегне нов имотен балон. Цените на жилищата се възстановяват, след като чуждестранните купувачи се завръщат на пазара, като продажбите на частни жилища скочиха до най-високото си ниво от осем месеца през юли.



Япония



Политиката на Банката на Япония поддържа кредитите за жилища на достъпни нива. 10-годишна ипотека с фиксиран лихвен процент може да бъде взета при 0.65%, а Sumitomo Mitsui Trust Bank предлага ставка от едва 0.53%.



Това стимулира покупките на имоти и цените в по-големите градове, което помага на подтиснатите цени на имоти след пукането на имотния балон през 1991-ва година.



Цените на жилищата в по-широката зона около Токио се повишиха с 1.3% миналата година, докато тези извън големите градски райони поскъпнаха с 0.2%, в първия си ръст след 27 години. Въпреки това в цялата страна цените са едва 38% от нивата им от 1991 г., според официалната статистика.



Австралия



/money.bg