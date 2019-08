Още снимки: test Metallica, Дидо Пешев и първият българин с официалeн постер за групата Познаваме Дидо Пешев в музикалните среди като китарист на групите Them Frequencies и Last Hope. Но освен музикалните си качества, Дидо притежава и друг артистичен талант - на илюстратор.



Благодарение на изключителната му работа за различни банди и изпълнители, между които несъмнено се открояват Мерилин Менсън, Gojira, Mastodon, Ghost, Swan, дори и от Metallica се свързват с него, впечатлени от брилянтната му работа.



Хората, занимаващи се с мениджмънта на групата, се обаждат на илюстратора през есента на 2018 г., за да го помолят да се заеме с рисуването на официалния постер на групата за концерта им във Варшава днес, 21 август.



Така Дидо Пешев се превръща в първия българин, поканен да рисува официален плакат за Metallica от създаването на групата през 1981 г. до момента.



От профила на Дидо Пешев в Instagram пък разбираме, че основният символ на направената от него илюстрация е крилат хусар. Причината да избере именно него е, че полските крилати хусари са познати като една от най-силните и дисциплинирани кавалерии на всички времена, като през XVII век те достигат своя голям разцвет.



Дидо Пешев пише, че крилатият хусар е застанал под съзвездието Орион, а знамето в ръцете му е в чест на 33-ия рожден от излизането на едноименната песен на Metallica - "Orion".



В последната му творба, а и във всички плакати, изработени за различните световни банди, Дидо Пешев пресъздава своя мироглед за философията на групите, опитвайки се да я съчетае с местния фолклор на мястото (когато става дума за концерт в определена държава).



