Още снимки: test Преглед на печата Подадените оферти за АЕЦ "Белене" са сред водещите теми на всекидневниците в сряда.



"Седем компании, между които две изцяло български, една, регистрирана в Германия и една българска с чешко участие са кандидати за стратегически инвеститор в АЕЦ "Белене", съобщи енергийният министър Теменужка Петкова, след като вчера изтече 90-дневният срок за подаване на заявления за участие в проекта.Официално писмено са потвърдили предварително заявения интерес руската "Росатом", китайската CNNC и Корейската хидроатомна корпорация.Сред българските кандидати е консорциум от фирми около бизнесмена с интереси в енергетиката Христо Ковачки и непознато дружество, регистрирано в Козлодуй.Вчера с писмо Северна Македония е заявила желание да участва с миноритарен дял в проекта и да изкупува част от електроенергията. Френската "Фраматом" и американската "Дженерал електрик" са заявили готовност да доставят оборудване и да помагат при финансовото структуриране на проекта, както се и очакваше.През следващите 90 дни държавна комисия, включваща енергийни експерти, икономисти и юристи ще проучи кандидатите и ще изготви кратка листа на компаниите, с които България желае да продължи да преговаря. По думите на Петкова заявленията на световни лидери в бранша разсейват скептицизма за бъдещето на проекта. Министърът добави, че процедурата допуска кандидатите да се обединяват помежду си, а заявилите се като стратегически инвеститори имат общи проекти по света с кандидатите да доставят оборудването..." - в. "Дневник".



"13 компании са заявили желание да участват в конкурса за строежа на АЕЦ "Белене". Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова на брифинг. 7 са компаниите, които желаят да участват като стратегически инвеститор, две компании искат да участват в доставката на оборудване и да участват във финансирането на проекта. Писмено са потвърдили намеренията си китайската национална компания CNNC, южнокорейската Хидроатомна корпорация и Росатом чрез дъщерната си компания Атоменергопром. Останалите са два български консорциума - единият е ИПК И УП България, а другият Елекроцентрала Белене, в която участват Атоменергоремонт, ОЗК, Гранд Енерджи и Квант. Компания, регистрирана в Германия - Белтрон Лиаз Техническо инженерство и смесено българо-чешко дружество, консорциум Елекроцентрала Нелене, в което от наша страна участва Груп интернешънъл. А четири са заявленията, които съдържат информация за придобиване на миноритарен дял в компанията и сключване на договор за изкупуване на ток. Заявления има от "ИПК и УП" ЕООД, "Росатом" чрез дъщерната си компания "Атоменерго про", Корейската хидроатомна корпорация, Бектрон Карлсруе, Консорциум Електроцентрала Белене, китайската компания CNNC, "Груп интернешънъл България", която е българска фирма. Двете компании, които имат желание да участват в доставката на оборудването и да вземат участие в структурата на финансирането на проекта, са "Фраматом" и Дженерал електрик". Участниците, подали четири заявления за договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в миноритарен дял са European trade of energy Bulgaria, Еnergy distribution, Република Северна Македония и Energomont. "Едни от големите световни лидери в енергетиката са заявили своя интерес в изграждането на АЕЦ "Белене", каза министър Теменужка Петкова. "Имаше много скептицизъм дали въобще ще има интерес, но с тези участия, която са заявени, този скептицизъм вече не трябва да го има", каза още тя. "Разполагаме с експерти, за да направим съпоставка с изискванията, разписани в процедурата, и това, което предлагат компаниите. Всяка една стъпка ще бъде съгласувана с българския парламента, той трябва да реши кое е най - доброто за България", каза още Петкова. Тя увери, че ще бъде направена проверка на финансовото състояние на всяка една компания, както и на опита ?. Теменужка Петкова информира още журналистите, че не знае какво точно пише в заявленията. Тя обясни и как точно България ще участва в изграждането на АЕЦ "Белене". Процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта за АЕЦ "Белене" е публикувана на 22 май 2019 г. в официалния вестник на Европейския съюз. Датата на завършване е 12 месеца от датата на публикуването..." - в. "Стандарт".



Изтичането на данни от НАП и киберсигурността също са сред актуалните теми.



"Националната агенция по приходите (НАП) ще бъде глобена милиони заради теча на лични данни на над 5 млн. българи. Проверката на Комисията за защита на личните данни вече е приключила и в петък на НАП ще бъде връчен актът за установяване на административното нарушение, заяви пред "Сега" председателят й Венцислав Караджов.Той обясни, че приходната агенция има тридневен срок, в който може да предостави своите възражения. След това КЗЛД ще издаде окончателния акт, а НАП ще има възможността да обжалва в съда... "В четвъртък ще обявим размера на глобата. Няма да е малък размерът, ще е в милиони", уточни председателят на КЗЛД. След като избухна скандалът с хакерската атака срещу НАП, Караджов разясни, че регламентът предвижда много високи глоби за такъв тип нарушение - до 20 млн. лева... Проверката на КЗЛД отне месец и е констатирала незаконосъобразен достъп и разпространение на лични данни на български граждани..." - в. "Сега".



"Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова е определена за председател на Съвета по киберсигурността, съобщиха от правителствената информационна служба. Съветът по киберсигурността беше създаден на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за киберсигурност като консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на киберсигурността. Законът за киберсигурност, с който беше регламентирано създаването на Съвета, е приет от 44-то Народно събрание на 31 октомври 2018 г." - в. "Труд".



"... Съществуването на такъв съвет е предвидено в приетия през октомври миналата година Закон за киберсигурност. Новата структура е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по тази тема и се оглавява от вицепремиер. Членове на съвета ще са 18 души между които министрите на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на транспорта, на финансите, на енергетиката, шефове на служби. Николова е представител на "Обединени патриоти" в правителството. Тя пое поста от лидера на НФСБ Валери Симеонов след оставката му. Нейни ресори са здравеопазване, икономическа и демографска политика, околна среда, транспорт и информационни технологии, икономика и туризъм. Николова поема новата отговорност след като наскоро в резултат на хакерска атака от сървърите на Националната агенция за приходите бяха свалени и получиха публичност лични данни на над 5 млн. българи. Случаят се разследва от прокуратурата, собственикът на компанията за кибер сигурност "ТАД груп" е в ареста. Очаква се под ръководството на Николова съветът да анализира тенденциите на киберзаплахите, рисковете, методите за противодействие и за развитието на необходимия капацитет, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологични, инфраструктурни, финансови и организационни компоненти и при необходимост предлага решения и действия." - в. "Дневник".



Вестниците отделят място и на темите, свързани, със здравеопазването и медицината.



"Служебно разпределение на лекари специализанти няма да има. Това е било договорено по време на среща между ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС) и млади лекари с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева, съобщиха от съсловната организация. Срещата е била инициирана от БЛС и на нея са били представени предложения за промени в Наредбата за придобиване на специалност. Предложенията за промени в наредбата предвиждаха специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от Министерството на здравеопазването (МЗ) лечебни заведения, а в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията, предаде dariknews.bg. По време на срещата е било уточнено, че е необходимо младите лекари да имат право на свободен избор къде да специализират, а финансираните от МЗ специализации да бъдат обявени предварително. Обсъдено било и да има типови договори, които специализантът ще сключва с избраната от него болница. Подписването на договор ще бъде и основанието болницата да бъде подпомогната от МЗ, но при ясен регламент. Запазва се съществуващият механизъм за специализация - разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Лекарите са настояли да има ясно и прозрачно провеждане на унифициран конкурс за назначаване на специализанти. Участниците в срещата са обсъдили и затрудненията, които имат специализантите по "Педиатрия" и "Обща медицина", както и че за първи път МЗ ще отделя средства за заплати за специализанти по обща медицина." - в. "24 часа".



В "Дневник" публикува разговор с дерматолога д-р Радина Денкова за влиянието на слънцето и стреса върху кожата: "Онова, което вероятно не знаете, е, че вредата от слънцето невинаги е моментална, тя е в дългосрочен план. Има UVА лъчи и UVB лъчи. От вторите изгаряме веднага, но А лъчите предизвикват т.нар. еластоза на кожата. Това е дефект, който се развива във времето и който в конкретния момент не се забелязва - печеш се, чувстваш се чудесно, но след години си проличава - кожата е по-отпусната, мека, има повече бръчки и несъвършенства. Винаги мога да позная дали една над 50-годишна жена, която идва на консултация, е злоупотребявала със слънцето в младостта си. Лично аз никога не си пека лицето. В последните години започнах да си показвам ръцете. И това ми е помогнало да си запазя кожата. Европейските жени са работещи жени, те стоят в по-голямата част от времето си в затворено пространство. Като цяло ние сме с по-ниски стойности на витамин D и имаме проблем с него. А в страни, в който си живеят щастливо навън, няма такова нещо. Затова и, например, ние страдаме от остеопороза. Как тогава да го направим? Разбира се, че трябва да се радваме на слънцето винаги когато можем, защото имаме нужда от него. Но и да взимаме предпазни мерки срещу вредните лъчи. Поставянето на слънцезащитен крем всяка сутрин трябва да бъде правило, не само в летните дни. През топлите месеци, особено ако сте на плажа, препоръчвам нанасяне на протекция на всеки два часа. Имайте предвид, че дори и да прекарате лятната си ваканция под чадъра, вие ще възстановите нивата си на витамин Д. За синтеза на необходимото дневно количество е необходимо да сте изложени на пряка слънчева светлина между 15 и 60 минути на ден в зависимост от пигмента в кожата, и то в сутрешните или следобедни часове. През зимните месеци препоръчвам консумирането на повече риба, гъби и яйчен жълтък, които са изключително богати на витамин Д. От какво се получават пигментните петна? Слънцето вече е по-силно и кожата реагира с неправилно натрупване на меланина в различните зони на лицето. Понякога причините са свързани с хормонален дисбаланс, тъй като меланоцитите - клетките, които произвеждат и пренасят меланина до горния слой на кожата, се влияят изключително много от синтеза на естроген и прогестерон. Само когато изясним всички причини за появата на хиперпигментирала кожа, можем да назначим правилна програма за лечение. Състоянието на една фотоувредена кожа може да бъде значително подобрено с прилагането на апаратни обновяващи процедури и използването на козметика, съдържаща ретиноиди и витамин C. При третирането на мелазма е необходимо предписването на комплексно лечение, тъй като причините най-често са хормонални и петната могат да се появяват отново и отново..." Подадените оферти за АЕЦ "Белене" са сред водещите теми на всекидневниците в сряда."Седем компании, между които две изцяло български, една, регистрирана в Германия и една българска с чешко участие са кандидати за стратегически инвеститор в АЕЦ "Белене", съобщи енергийният министър Теменужка Петкова, след като вчера изтече 90-дневният срок за подаване на заявления за участие в проекта.Официално писмено са потвърдили предварително заявения интерес руската "Росатом", китайската CNNC и Корейската хидроатомна корпорация.Сред българските кандидати е консорциум от фирми около бизнесмена с интереси в енергетиката Христо Ковачки и непознато дружество, регистрирано в Козлодуй.Вчера с писмо Северна Македония е заявила желание да участва с миноритарен дял в проекта и да изкупува част от електроенергията. Френската "Фраматом" и американската "Дженерал електрик" са заявили готовност да доставят оборудване и да помагат при финансовото структуриране на проекта, както се и очакваше.През следващите 90 дни държавна комисия, включваща енергийни експерти, икономисти и юристи ще проучи кандидатите и ще изготви кратка листа на компаниите, с които България желае да продължи да преговаря. По думите на Петкова заявленията на световни лидери в бранша разсейват скептицизма за бъдещето на проекта. Министърът добави, че процедурата допуска кандидатите да се обединяват помежду си, а заявилите се като стратегически инвеститори имат общи проекти по света с кандидатите да доставят оборудването..." - в. "Дневник"."13 компании са заявили желание да участват в конкурса за строежа на АЕЦ "Белене". Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова на брифинг. 7 са компаниите, които желаят да участват като стратегически инвеститор, две компании искат да участват в доставката на оборудване и да участват във финансирането на проекта. Писмено са потвърдили намеренията си китайската национална компания CNNC, южнокорейската Хидроатомна корпорация и Росатом чрез дъщерната си компания Атоменергопром. Останалите са два български консорциума - единият е ИПК И УП България, а другият Елекроцентрала Белене, в която участват Атоменергоремонт, ОЗК, Гранд Енерджи и Квант. Компания, регистрирана в Германия - Белтрон Лиаз Техническо инженерство и смесено българо-чешко дружество, консорциум Елекроцентрала Нелене, в което от наша страна участва Груп интернешънъл. А четири са заявленията, които съдържат информация за придобиване на миноритарен дял в компанията и сключване на договор за изкупуване на ток. Заявления има от "ИПК и УП" ЕООД, "Росатом" чрез дъщерната си компания "Атоменерго про", Корейската хидроатомна корпорация, Бектрон Карлсруе, Консорциум Електроцентрала Белене, китайската компания CNNC, "Груп интернешънъл България", която е българска фирма. Двете компании, които имат желание да участват в доставката на оборудването и да вземат участие в структурата на финансирането на проекта, са "Фраматом" и Дженерал електрик". Участниците, подали четири заявления за договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в миноритарен дял са European trade of energy Bulgaria, Еnergy distribution, Република Северна Македония и Energomont. "Едни от големите световни лидери в енергетиката са заявили своя интерес в изграждането на АЕЦ "Белене", каза министър Теменужка Петкова. "Имаше много скептицизъм дали въобще ще има интерес, но с тези участия, която са заявени, този скептицизъм вече не трябва да го има", каза още тя. "Разполагаме с експерти, за да направим съпоставка с изискванията, разписани в процедурата, и това, което предлагат компаниите. Всяка една стъпка ще бъде съгласувана с българския парламента, той трябва да реши кое е най - доброто за България", каза още Петкова. Тя увери, че ще бъде направена проверка на финансовото състояние на всяка една компания, както и на опита ?. Теменужка Петкова информира още журналистите, че не знае какво точно пише в заявленията. Тя обясни и как точно България ще участва в изграждането на АЕЦ "Белене". Процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта за АЕЦ "Белене" е публикувана на 22 май 2019 г. в официалния вестник на Европейския съюз. Датата на завършване е 12 месеца от датата на публикуването..." - в. "Стандарт".Изтичането на данни от НАП и киберсигурността също са сред актуалните теми."Националната агенция по приходите (НАП) ще бъде глобена милиони заради теча на лични данни на над 5 млн. българи. Проверката на Комисията за защита на личните данни вече е приключила и в петък на НАП ще бъде връчен актът за установяване на административното нарушение, заяви пред "Сега" председателят й Венцислав Караджов.Той обясни, че приходната агенция има тридневен срок, в който може да предостави своите възражения. След това КЗЛД ще издаде окончателния акт, а НАП ще има възможността да обжалва в съда... "В четвъртък ще обявим размера на глобата. Няма да е малък размерът, ще е в милиони", уточни председателят на КЗЛД. След като избухна скандалът с хакерската атака срещу НАП, Караджов разясни, че регламентът предвижда много високи глоби за такъв тип нарушение - до 20 млн. лева... Проверката на КЗЛД отне месец и е констатирала незаконосъобразен достъп и разпространение на лични данни на български граждани..." - в. "Сега"."Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова е определена за председател на Съвета по киберсигурността, съобщиха от правителствената информационна служба. Съветът по киберсигурността беше създаден на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за киберсигурност като консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на киберсигурността. Законът за киберсигурност, с който беше регламентирано създаването на Съвета, е приет от 44-то Народно събрание на 31 октомври 2018 г." - в. "Труд"."... Съществуването на такъв съвет е предвидено в приетия през октомври миналата година Закон за киберсигурност. Новата структура е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по тази тема и се оглавява от вицепремиер. Членове на съвета ще са 18 души между които министрите на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на транспорта, на финансите, на енергетиката, шефове на служби. Николова е представител на "Обединени патриоти" в правителството. Тя пое поста от лидера на НФСБ Валери Симеонов след оставката му. Нейни ресори са здравеопазване, икономическа и демографска политика, околна среда, транспорт и информационни технологии, икономика и туризъм. Николова поема новата отговорност след като наскоро в резултат на хакерска атака от сървърите на Националната агенция за приходите бяха свалени и получиха публичност лични данни на над 5 млн. българи. Случаят се разследва от прокуратурата, собственикът на компанията за кибер сигурност "ТАД груп" е в ареста. Очаква се под ръководството на Николова съветът да анализира тенденциите на киберзаплахите, рисковете, методите за противодействие и за развитието на необходимия капацитет, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологични, инфраструктурни, финансови и организационни компоненти и при необходимост предлага решения и действия." - в. "Дневник".Вестниците отделят място и на темите, свързани, със здравеопазването и медицината."Служебно разпределение на лекари специализанти няма да има. Това е било договорено по време на среща между ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС) и млади лекари с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева, съобщиха от съсловната организация. Срещата е била инициирана от БЛС и на нея са били представени предложения за промени в Наредбата за придобиване на специалност. Предложенията за промени в наредбата предвиждаха специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от Министерството на здравеопазването (МЗ) лечебни заведения, а в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията, предаде dariknews.bg. По време на срещата е било уточнено, че е необходимо младите лекари да имат право на свободен избор къде да специализират, а финансираните от МЗ специализации да бъдат обявени предварително. Обсъдено било и да има типови договори, които специализантът ще сключва с избраната от него болница. Подписването на договор ще бъде и основанието болницата да бъде подпомогната от МЗ, но при ясен регламент. Запазва се съществуващият механизъм за специализация - разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Лекарите са настояли да има ясно и прозрачно провеждане на унифициран конкурс за назначаване на специализанти. Участниците в срещата са обсъдили и затрудненията, които имат специализантите по "Педиатрия" и "Обща медицина", както и че за първи път МЗ ще отделя средства за заплати за специализанти по обща медицина." - в. "24 часа".В "Дневник" публикува разговор с дерматолога д-р Радина Денкова за влиянието на слънцето и стреса върху кожата: "Онова, което вероятно не знаете, е, че вредата от слънцето невинаги е моментална, тя е в дългосрочен план. Има UVА лъчи и UVB лъчи. От вторите изгаряме веднага, но А лъчите предизвикват т.нар. еластоза на кожата. Това е дефект, който се развива във времето и който в конкретния момент не се забелязва - печеш се, чувстваш се чудесно, но след години си проличава - кожата е по-отпусната, мека, има повече бръчки и несъвършенства. Винаги мога да позная дали една над 50-годишна жена, която идва на консултация, е злоупотребявала със слънцето в младостта си. Лично аз никога не си пека лицето. В последните години започнах да си показвам ръцете. И това ми е помогнало да си запазя кожата. Европейските жени са работещи жени, те стоят в по-голямата част от времето си в затворено пространство. Като цяло ние сме с по-ниски стойности на витамин D и имаме проблем с него. А в страни, в който си живеят щастливо навън, няма такова нещо. Затова и, например, ние страдаме от остеопороза. Как тогава да го направим? Разбира се, че трябва да се радваме на слънцето винаги когато можем, защото имаме нужда от него. Но и да взимаме предпазни мерки срещу вредните лъчи. Поставянето на слънцезащитен крем всяка сутрин трябва да бъде правило, не само в летните дни. През топлите месеци, особено ако сте на плажа, препоръчвам нанасяне на протекция на всеки два часа. Имайте предвид, че дори и да прекарате лятната си ваканция под чадъра, вие ще възстановите нивата си на витамин Д. За синтеза на необходимото дневно количество е необходимо да сте изложени на пряка слънчева светлина между 15 и 60 минути на ден в зависимост от пигмента в кожата, и то в сутрешните или следобедни часове. През зимните месеци препоръчвам консумирането на повече риба, гъби и яйчен жълтък, които са изключително богати на витамин Д. От какво се получават пигментните петна? Слънцето вече е по-силно и кожата реагира с неправилно натрупване на меланина в различните зони на лицето. Понякога причините са свързани с хормонален дисбаланс, тъй като меланоцитите - клетките, които произвеждат и пренасят меланина до горния слой на кожата, се влияят изключително много от синтеза на естроген и прогестерон. Само когато изясним всички причини за появата на хиперпигментирала кожа, можем да назначим правилна програма за лечение. Състоянието на една фотоувредена кожа може да бъде значително подобрено с прилагането на апаратни обновяващи процедури и използването на козметика, съдържаща ретиноиди и витамин C. При третирането на мелазма е необходимо предписването на комплексно лечение, тъй като причините най-често са хормонални и петната могат да се появяват отново и отново..." Днес+ Запази и Сподели