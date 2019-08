Още снимки: test "До всички момчета, които съм обичала", To All the Boys: Netflix и кога ще видим втория филм Признаваме си, че не сме големи фенове на романтичните тинейджърски филми, но To All the Boys I've Loved Before ни хареса.



Може би една от причините е, че филмът е базиран на книга - тази на Джени Хан - "До всички момчета, които съм обичала".



Имаме горчив опит с неуспешни адаптации на хубави книги, но тази смеем да твърдим, че е от добрите. Филмът се превърна и в един от най-гледаните на Netflix.



Ето защо стрийминг платформата обяви, че ще има продължение. То ще се казва To All the Boys: P.S. I Still Love You и го очакваме през февруари 2020 г.



Това, което знаем до момента, е, че в главните роли отново ще видим крайно симпатичните Ноа Сентинео и Лана Кондор. To All the Boys: P.S. I Still Love You ще започне там, където първият филм спря, когато на прага на Лара Джийн (Лана Кондор) се появи едно от момчетата, които тя е харесвала.



Това определено ще обърка ситуацията, защото нещата между Лара и Питър Кавински (Ноа Сентинео) тъкмо потръгнаха.



/lifestyle.bg