Изтънчената храна на кралицата

10 иновативни български компании ще вземат участие в първата по рода си програма за растеж Dare to Scale. Това е инициатива на българския офис на глобалната мрежа Endeavor и е насочена към подпомагане на бизнеси, които вече са преминали през стартъп фазата и са в началото на по-мащабното разрастване на дейността си. Пилотният проект се реализира съвместно с Пощенска банка и и с подкрепата на една от най-големите български софтуерни компании Скейл Фокус и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В тази рубрика ще ви представим десетте избрани компании.



Във все повече магазини на големи търговски вериги за хранителни стоки у нас, в биомагазини, онлайн и в търговски обекти, които продават гурме специалитети напоследък можем да видим стилни кутийки с различен по цвят и вид 100-грамов деликатес, наречен „Cheese the Queen“.



Въпреки името си това не е точно сирене, макар вкусът му да напомня продукта, приготвен от мляко и ферментирала закваска. В случая става въпрос за зряло ферментирало био кашу с добавени пробиотици. Консистенцията напомня на някои видове сирене, а съвсем скоро в портфолиото на фирмата, която го произвежда, ще има и Cheese the Queen за мазане и серия растителни йогурти със суперхрани.



„Отне ни близо две години да създадем рецептата преди да основем фирмата, продуктът е на пазара от 2017 г. Желанието ни беше да създадем устойчив хранителен деликатес, който да позволява на хората да си набавят ценни хранителни вещества, без вредни съставки“, разказва създателката на продукта Вера Тинкова.



При ферментацията на суровото кашу съдържанието на въглехидрати силно намалява. На практика всеки грам от този продукт съдържа минимум 3 милиона лактобацили, без изобщо в продукта да се съдържа лактоза. Няма също така генно-модифицирани организми, глутен и соя и е сертифициран като биопродукт. Освен това при производството няма вредни емисии.



Засега има три вида Cheese the Queen: единият е „чист“ и съдържа само ферментирало кашу и пробиотик, вторият освен тях съдържа и куркума и пушен пипер и има характерния цвят на куркума. А третият вид е с див лук и зелен пипер и цветът на продукта повтаря този на дивия лук. Освен това се произвеждат и предлагат и дегустационни сетове, в които има и от трите вкуса.



„В началото фирмата ни започна да предлага деликатесите в ресторанти и по изложения, където се прие много добре. Едва после дойдоха биомагазините и търговските вериги, а вече го предлагаме и в Унгария, Румъния и в Берлин“, разказва Тинкова. Естествено дългият срок на годност на продукта (благодарение на процеса на зреене) е важна част от стратегията на компанията за покриване на далечни пазари.



Във фирмата добре съзнават, че трябва да разширят портфолиото. В момента освен върху Cheese the Queen за мазане работят и върху серия йогурти. Опитвали са и с други ядки освен с кашу, но ферментацията при кашуто протича най-добре, а неутралният вкус на ядката позволява вкусовият профил от зреенето да се развие. Не се налага да се добавят консерванти.



С предстоящата инвестиция, фирмата ще закупи нови машини, с които ще увеличи производството и портфолиото си с продукти.