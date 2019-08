Още снимки: test In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High, HBO и една нова гледна точка на 11 септември 2001 г. Тази година ще се навършат 18 години от атентата над кулите близнаци в Ню Йорк. Само мисълта за тогавашните събития е достатъчна, за да ни се смръзне кръвта.



"Лед върху огън", HBO, Леонардо ди Каприо и какво ще видим в документалния филм

"Лед върху огън" и как да спрем климатичните промени



Документалният филм на Леонардо ди Каприо има за цел да промени начина ни на мислене



За тези 18 години видяхме доста документални филми, които ни направиха съпричастни на трагедията, но HBO са се заели със задачата да ни представят 11 септември 2001 г. по по-различен начин.



За целта в In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High ще чуем разказите на осем души, които по онова време са били ученици и са станали преки свидетели на атентата и ужаса, който той отприщи.



Разказите им ще ни покажат една нова и по-различна гледна точка на събитията и как са се чувствали младежите, изправени пред подобен ужас. Премиерата на In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High е на 11 септември.



Според BroadwayWorld, тогава ще дебютира и краткият документален филм What happened on September 11, който е предназначен за по-младата аудитория и ще има за цел да представи събитията по достъпен за децата начин. Тази година ще се навършат 18 години от атентата над кулите близнаци в Ню Йорк. Само мисълта за тогавашните събития е достатъчна, за да ни се смръзне кръвта."Лед върху огън", HBO, Леонардо ди Каприо и какво ще видим в документалния филм"Лед върху огън" и как да спрем климатичните промениДокументалният филм на Леонардо ди Каприо има за цел да промени начина ни на мисленеЗа тези 18 години видяхме доста документални филми, които ни направиха съпричастни на трагедията, но HBO са се заели със задачата да ни представят 11 септември 2001 г. по по-различен начин.За целта в In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High ще чуем разказите на осем души, които по онова време са били ученици и са станали преки свидетели на атентата и ужаса, който той отприщи.Разказите им ще ни покажат една нова и по-различна гледна точка на събитията и как са се чувствали младежите, изправени пред подобен ужас. Премиерата на In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High е на 11 септември.Според BroadwayWorld, тогава ще дебютира и краткият документален филм What happened on September 11, който е предназначен за по-младата аудитория и ще има за цел да представи събитията по достъпен за децата начин. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели