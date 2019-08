Още снимки: test Her & Him, Pornhub, Бела Торн и режисьорският ? дебют с порно филм Бела Торн може и да започна кариерата си от тинейджърските продукции на Disney, но кариерата ? се разви по доста по-различен начин.



Това, което прави напоследък, не е свързано много с музиката и актьорската ? кариера. Пусна собствена линия козметични продукти, написа книга, а съвсем скоро се забърка и в скандал с изтеклите ? голи селфита.



Торн обаче ни изненада като обяви, че ще направи режисьорски дебют. Тя ще режисира филма Her & Him, а по-интересното е, че той ще бъде продуциран от Pornhub.



Признаваме си, че трейлърът е доста шантав, но след като прочетохме синопсиса на филма разбрахме и защо е така. В Her & Him Бела Торн ще даде доминантната роля в ръцете на жената, което е доста нетипично за порно филмите, където по принцип мъжът властва (но не само, разбира се).



За главните роли Торн се е доверила на порно актьорите Абела Дейнджър и Смол Хендс. И за да разсеем всякакви съмнения, които може би са се появили, трябва да кажем, че в Her & Him сексът ще бъде налице, но това се очакваше.



Именно секс сцените са били предизвикателство за Бела Торн, защото въпреки опита си в киното тя признава, че до този момент не е снимала истински секс. От всичко казано до момента ни се струва, че режисьорският дебют на Торн ще бъде порно с някаква сюжетна линия.



