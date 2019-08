Още снимки: test Няколко финансови балона, които се надуват в момента Помните ли финансовата криза отпреди 11 години? Много е вероятно това да е "избледнял спомен" за вас. И макар някои водещи световни борсови индекси да са близо до рекордни стойности (като щатските например), ситуацията е далеч от спокойна, поне за финансовите пазари и система.



Налице са систематични рискове, които крият опасност за формирането на нови финансови балони. И в основата им, до голяма степен (и по ирония), са именно мерките на централните банки, предназначени иначе да предпазят световната икономика и да стимулират ръста и инфлацията.



Облекчените монетарни политики на последното десетилетие, доведоха до сериозно поскъпване на определени финансови активи. И след като Фед бе предприел политика за нормализиране на лихвите и баланса си (от края на 2015-та година), отново намали лихвите на последното си заседание през юли.



Нещо повече - очакванията на инвеститорите в момента са, че ще видим още поне две намаления на лихвите до края на тази година. Всъщност Фед може и да няма особено голям избор по отношение на лихвената си политика, според много експерти.



"Резервът е държан "като заложник" от пазарите и ще бъде принуден да направи две намаления на лихвите преди края на годината", смята Мохамед Ел-Ериан, легендарен инвеститор ветеран.



В ексклузивно интервю за Financial News, главният икономически съветник на германския застраховател Allianz заяви, че Фед няма да има друг избор, освен да свали краткосрочните лихвени проценти до 1.75% до края на годината, за да облекчи страховете от търговското напрежение и забавянето на глобалния растеж.



"Въпреки че по-нататъшните съкращения не са оправдани от традиционните икономически показатели, Фед няма да има друг избор, освен да намали ставките. Пазарите ги държат за заложници в момента", каза Ел-Ериан, бивш инвестиционен директор на най-големия облигационен фонд Pimco.



"Съкращенията ще бъдат направени заради негативни, а не положителни причини. Фед се страхува от реакцията на пазара, ако не действа", допълни още инвеститорът ветеран.



Ето кои са факторите, които биха могли да доведат до "най-мащабната финансова рецесия", според Крис Сенек, старши анализатор и главен инвестиционен страте в Wolfe Research.



"Най-загрижени сме за 10 балони с активи. Въпросът е кога ще се развият тези дисбаланси ", коментира Сенек.



10-те балона, които Сенек наблюдава най-отблизо, включват: американския държавен дълг; американския корпоративен дълг; американските кредити със заемни средства; европейския дълг; баланс на Японската банка (BoJ) и свързаните с тях дялови участия; нерентабилните IPO-та; криптовалутите и канабис компаниите; акциите ориентирани към ръст; акциите на софтуерните и компаниите за облачни технологии и ETF-ти.



Коментарите на Сенек относно някои от 10-те балона са обобщени по-долу:



Държавният дълг на САЩ



"Един от най-големите балони в настоящия цикъл... федералните дългови книжа в САЩ, които са при най-високите си нива след края на войната, въпреки че щатската икономика се възставовява почти от десет години".



Според последни данни, дългът на федералната администрация е достигнал колосалните 22.01 трилиона долара. Държавният дълг беше 19.95 трилиона долара, когато Доналд Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ през януари 2017 г.



Конгресът прие през декември 2017 г. исканите от президента данъчни намаления за 1.5 трилиона долара, в резултат на което увеличаването на дълга се ускори. Освен това миналата година законодателният орган гласува за повишаване на разходите за вътрешни и военни програми.



Наскоро анализ на Бюджетната служба на Конгреса показа, че САЩ може да добавят 12 трлн. долара към публичния си дълг през периода от 2020 до 2029 година, в резултат на комбинация от по-високи държавни разходи и по-бавен икономически растеж. Това е в допълнение към 16.6 трлн. долара дълг, които американското правителството ще дължи на обществеността в края на 2019 година.



Ако не бъде обърната тази негативна тенденция, процентът на публичния дълг на САЩ спрямо размера на американската икономиката ще се повиши към 2029 година до 93% от 78% в момента. Това е малко по-ниско ниво от предишната прогноза на Бюджетната служба на Конгреса, но въпреки това дългът на САЩ ще бъде исторически висок във времена на мир.



Корпоративният дълг на САЩ



Девет трилиона корпоративна дългова бомба "тик-така" в американската икономика, припомнят експертите. Компаниите са обременени с 9 трилиона долара дълг, което представлява потенциална заплаха, ако темповете продължават да се покачват и икономиката прояви признаци на слабост.



Повечето експерти по облигации на Уолстрийт смятат, че проблемът е контролиран за следващите 12 до 18 месеца, въпреки че се казва, че пазарът е "неспокоен". Основната тревога е насочена към компании, чиито дълг се намира между инвестиционен клас и "боклук" и биха могли да причинят неприятности на пазара, ако техният рейтинг се влоши.



Нерентабилните IPO-та



Все по-голям става броят на първичните публични предлагания на компании, които не са печеливши. Всъщност според експерти, над половината от компаниите, които излизат на пазарите са с отрицателен финасов резултат за последната една година.



Процентът на IPOта на компании, които са на загуба е знак за сериозно разместване на пазара и неговото балонизиране. Този процент е най-висок от който и да е момент отпреди дотком балона. Особено тревожни са текущите пазарни оценки на компании, като Uber Technologies Inc. (UBER) и Lyft Inc. (LYFT).



Европейският дълг



Европейските облигации с отрицателна доходност са "може би най-големият балон в момента". Инвеститорите залагат на допълнителни парични стимули от страна на ЕЦБ и дори още по-дълбоки отрицателни лихви, от текущите.



Инвеститорите в облигации изпращат сериозна заявка за своите притеснения. Те са притеснени относно силата на глобалната икономика; търговската война между САЩ и Китай; геополитическото напрежение в Близки Изток. Притеснени са от постоянно ниската инфлация напускането на Великобритания от Европа и още десетки други неща.



И следствие на тези притеснения, участниците на финансовите пазари бързат да се насочат към най-сигурните възможни активи - правителствените облигации. Тенденцията е толкова силна, че сумата на държавните облигации с отрицателни лихви достигна рекордна стойност.



По-точно - цели 12 трилиона долара, според данни на инвестиционната банка Barclays. Това е най-голямата подобна стойност от средата на 2016-та година, когато Великобритания гласува за сензационното решение да напусне границите на ЕС и централната банка на страната пусна отново програмата си за обратно изкупуване на активи. И основна част от този дълг е съсредоточен именно в Европа.



Баланс на Банката на Япония



Японската централна банка разполага с активи на стойност повече от цялата икономика на страната, което правя Япония първата страна членка на Г-7 с подобен резултат. След десетилетие на стимули от страна на централната банка, насочени към ускоряване на инфлацията, в крайна сметка се стига до това положение.



Активите на Японската централна банка са в размер на 553.6 трилиона йени (4.87 трилиона долара), което е над пет пъти капитализацията на най-високо оценяваната публична компания в света - Apple и 25 пъти пазарната капитализация на най-ценната японска компания - Toyota.



Японската централна банка държи също така активи по-големи от сумарния БВП на пет развиващи се страни като Турция, Аржентина, ЮАР, Индия и Индонезия.



Огромният баланс на банката е натрупан следствие на монетарните стимули през последните пет и половина година.



Японската централна банка се превърна във втората централна банка след швейцарската национална банка и първа, сред страните от Г-7, които притежават активи по-големи от стойността на цялата икономика.



ETF-те



Облекчените парични политики от централните банки подтискат нестабилността на този род инвестиционни схеми и повиши тяхната популярност.



"Ние сме особено загрижени за многото индексни фондове базирани на инструменти с фиксиран доход, инвестирани в ценни книжа, които имат значително по-ниска ликвидност от фондът, който ги притежава.", предупреди Сенек.



Чрез повишаване на стойността на японските акции и ETF-и, японската централна банка може да "направи общите загуби много по-тежки, когато следващия спад бъде достигнат".



Що се отнася до ETF-те, като цяло, експертът е сред много наблюдатели, които се опасяват, че следващият спад на пазара ще се ускори, тъй като паническите разпродажби на акции ще накарат инвеститорите да се отърват от тези активи.



*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи на финансовите пазари.

