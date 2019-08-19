Спортът по телевизията днес
19.08.2019 08.25
07:00 Film Plus: Футбол: Селта - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже
08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Арда, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Каляри
09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже
10:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Инер - Ювентус
11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Даниил Медведев - Рафаел Надал, финал
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Финал 2019, Ливърпул - Тотнъм
12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Наполи
12:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5 - повторение)
12:05 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден /п/
13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
13:35 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал
14:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Суперкупа 2019, Ливърпул - Челси
14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Левски, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Лацио
14:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже
14:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)
14:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - Аякс
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер
16:05 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Финал
16:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор
17:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации, директно
18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Пирин, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Жил Белен Тайхман (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - финал, повторение)
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома
18:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/
19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Обзор на турнира
20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Ювентус
20:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
20:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига, директно
21:00 Ring.BG: Звездите на футбола
21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Утрехт
21:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
22:00 TV+: Футбол: Атлетико /M/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2018/19 Ливърпул - Барселона, втори полуфинален мач
22:15 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, първи ден /п/
22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
/bukmeikar.com
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