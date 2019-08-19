Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Селта - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Арда, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Каляри

09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже

10:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Инер - Ювентус

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Даниил Медведев - Рафаел Надал, финал

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Финал 2019, Ливърпул - Тотнъм

12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Наполи

12:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5 - повторение)

12:05 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден /п/

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени

13:35 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

14:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Суперкупа 2019, Ливърпул - Челси

14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Левски, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Лацио

14:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже

14:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)

14:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - Аякс

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер

16:05 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Финал

16:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

17:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации, директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Пирин, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Жил Белен Тайхман (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - финал, повторение)

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома

18:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Обзор на турнира

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига, директно

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Утрехт

21:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /M/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2018/19 Ливърпул - Барселона, втори полуфинален мач

22:15 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, първи ден /п/

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно 07:00 Film Plus: Футбол: Селта - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Арда, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Каляри09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже10:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Инер - Ювентус11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Даниил Медведев - Рафаел Надал, финал12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Финал 2019, Ливърпул - Тотнъм12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Наполи12:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5 - повторение)12:05 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден /п/13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени13:35 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал14:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Суперкупа 2019, Ливърпул - Челси14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Левски, мач от efbet Лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Лацио14:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже14:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)14:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - Аякс15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер16:05 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Финал16:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор17:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, квалификации, директно18:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Пирин, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Жил Белен Тайхман (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - финал, повторение)18:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома18:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Обзор на турнира20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Ювентус20:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига, директно21:00 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Утрехт21:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5 - повторение)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно22:00 TV+: Футбол: Атлетико /M/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2018/19 Ливърпул - Барселона, втори полуфинален мач22:15 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, първи ден /п/22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



