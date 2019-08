Още снимки: test Безкасовите магазини се смятат за бъдещето. Те обаче могат да са опасни Безкасовите магазини са вече факт и някои градове се борят срещу американските Amazon Go и Sweetgreen, които са построени върху идеята за безкасови трансакции. Сега те имат нова мощна организация на своя страна - Американския съюз за граждански свободи (ACLU), пише Fast Company.



Тези магазини разчитат на камери и сензори за проследяване на онова, което купувачите изваждат от рафтовете или връщат там. По този начин касовите апарати и опашките стават излишни, а клиентите се таксуват, след като напуснат магазина, използвайки кредитни карти.



Липсата на касиери обаче означава, че единственият начин да платите, е с карта.



Търговците на дребно са привърженици на разплащанията с кеш, защото смятат, че така рискът от кражби е по-малък. Освен това, според ACLU и правителствените организации, безкасовите магазини дискриминират приблизително едно на всеки 15 американски домакинства (6,5%), които са "небанкови", тоест нямат чекова или спестовна сметка и нямат карта, с която да си купуват стоки от Amazon Go. В тази връзка от Amazon се очаква да направят някои промени по въпроса, както и Sweetgreen обещават да започнат приемането на пари в брой в цялата страна от тази година.



ACLU публикува доклад с информация, в която излага своите 6 причини защо този тип магазини вредят.



- Не са достатъчно сигурни: "Когато плащате в брой, няма посредник, но когато посредник стане част от трансакцията, той често получава информация относно нея и понеже законите относно поверителността все още не са достатъчно силни, той има много свобода и може да използва информацията както сметне за добре."



- Неподходящи за общностите с ниски доходи: "Да си част от "безкасовото общество" предполага определено ниво на финансова стабилност и обвързване с финансовите системи, което много нямат. Банките също изискват такси, които могат да бъдат значителни за по-бедните хора."



- Неподходящи за цветнокожите хора: "84% от белите хора през 2017 г. са определени от Федералния резерв като "напълно банкови", докато при чернокожите процентите са 52".



- Неподходящи за имигрантите (хората без документи): "Сблъсквайки се с липсата на официални документи за самоличност, а оттам и с други пречки, споменати по-горе, имигрантите без необходимите документи ще имат още по-трудно достъп до финансови услуги, каквито са нужни за този тип магазини."



- Неподходящи за търговците: "Търговците плащат приблизително 2-3% от всяка транзакция на компаниите за кредитни карти, което може да бъде значителна такса, особено за малките бизнеси.



Понеже секторът на компаниите предлагащи кредитни карти е доминиран от олигополна структура от 2-3 компании, лиспва достатъчно конкуренция за по-ниски цени и ако станат масови безкасовите магазини, това ще навреди на много търговци, които избягват или отказват да приемат кредитни карти заради таксите."



- Не са достатъчно гъвкави: "Ако хакер, бюрократична грешка или някакъв друг вид ситуация изключат потребителя от сметката му, липсата на опция за плащане в брой няма да остави много алтернативи."



