Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Рома

09:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Портсмут, мач от английската Лига 1 /п/

10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Хераклес - ПСВ Айндховен

10:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Фиорентина

11:00 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден, директно

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Милан

12:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Алисън Риск (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)

12:55 BNT 3: Футбол: Португалия - Испания - финал на европейското първенство за юноши до 19 г.

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 2-ри епизод /п/

14:00 Diema Sport: Футбол: Рединг - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, директно

14:10 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)

15:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

15:20 FLN: Джада у дома (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

15:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, първи кръг, Байерн Мюнхен - Херта Берлин

15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Утрехт

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, първи кръг, Айнтрахт - Хофенхайм, директно

16:30 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

16:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

17:30 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден, директно

18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

18:45 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, първи кръг, Унион Берлин - Лайпциг, директно

19:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Първи полуфинал

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Преди сезона

20:00 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:40 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис

21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Дриийм тиймът на Барселона" , документален филм

21:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Втори полуфинал

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - финал (WTA Premier 5)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Бетис - Валядолид

22:40 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Финал

23:15 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, втори ден /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

