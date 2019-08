Още снимки: test Спортът по телевизията днес 10:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Болоня

10:00 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, първи ден, директно

11:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)

12:00 BNT 3: Волейбол: Пуерто Рико - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Първи четвъртфинал

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Ювентус

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 2-ри епизод /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

13:55 Eurosport 2: Футбол: Втора Бундеслига, Щутгарт - Санкт Паули, директно

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Втори четвъртфинал

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Удинезе

14:00 BNT 3: Футбол: САЩ - Холандия - финал на световното първенство за жени

14:30 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Портсмут, мач от английската Лига 1, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 6-и епизод /п/

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Трети четвъртфинал

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Ювентус

16:00 Diema Sport: Футбол: Мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

16:20 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, първи кръг, Борусия Дортмунд - Аугсбург, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Четвърти четвъртфинал

18:00 BNT 3: Волейбол: България - Бразилия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - I полуфинал (WTA Premier 5)

18:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, първи кръг, Байер Леверкузен - Падерборн

18:45 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, първи кръг, Борусия Мьонхенгладбах - Шалке 04, директно

19:30 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Венло - Аякс

19:45 Nova Sport: Тенис на маса: Открито първенство на България 2019, първи ден, запис

19:50 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2018/19 Барселона - Манчестър Юнайтед, втори четвъртфинален мач

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Първи полуфинал

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

21:45 Max Sport 3: Футбол: Приятелска среща Милан - Чезена

21:45 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Хераклес - ПСВ Айндховен

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати - II полуфинал (WTA Premier 5)

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:30 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

23:40 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм

