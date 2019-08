Още снимки: test Националният отбор на България по джага в приятелска среща с отбора на Румъния във Варна Националният отбор на България по джага ще бъде във Варна за приятелска среща с националния отбор на Румъния, научи Moreto.net



Срещата ще се реализира в рамките на "Varna Foosbal Open"-Международен турнир по Джага, който се провежда днес и утре във Варна като част от програмата на Фестивала FUNCITY+.



Българският национален отбор по Джага е носител на Световната купа в група Б, спечелена на първенството в Испания. На 16 и 17 август купата ще бъде изложена на входа на Морската градина в град Варна по време на турнира "Varna Foosbal Open". В него участват състезатели от от България, Англия, Германия, Сърбия, Румъния и Индия. По време на турнира ще се проведе приятелска среща между националните отбори на България и Румъния. Освен професионалните срещи е предвидена и възможност за свободна игра за любители, която е извън състезателната част. За първа година в рамките на турнира се организира и Provitech IT LIGA-състезание за IT специалисти.



"Varna Foosbal Open" е Международен турнир, който се oрганизира за четвърта поредна година в Морската ни столица. Организатор на събитието е Иван Ефтимов-управител на Спортен kлуб по футбол на маса JA -RA. За период от 10 години клубът е обучил повече от 300 играчи, посетил е над 50 турнира на професионално ниво, има над 30 индивидуални титли на състезатели, създал е платформа за неформално обучение и работа в училищата под формата на извънкласна дейност. Днес Иван Ефтимов е посветил живота си на развитието на този спорт в България. Негов приоритет са младите хора, които той смята за бъдещето на всеки спорт. Това е и причината турнирът две години по ред да е част от програмата на FUNCITY+ (Младежкия фестивал на Варна).