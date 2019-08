Още снимки: test Motorola One Action е тук с невероятна камера и страхотна цена През годините Motorola успя да си спечели огромно количество фенове на надеждните, достъпните и същевременно модерните смартфони. Днес, 16 август, компанията представи и новия Motorola One Action, който изключително добре се придържа към тези тенденции и изкушава с три уникални камери, добри характеристики и атрактивна цена.



Ултра-широка екшън камера



И тъй като вече споменахме камерите, които са основният акцент на One Action, е важно да добавим, че телефонът разполага с първата в индустрията ултра-широкоъгълна екшън камера, способна да снима видео в 4К резолюция при ъгъл от 117 градуса. С нея спокойно можем да вместим до четири пъти повече картина в снимките и видеата си.



Камерата е поместена между главния 12-мегапикселов сензор и третата камера за дълбочина, която е с 5 мегапиксела и позволява да променяме фокуса в снимките.



Но това, което прави широкоъгълния екшън формат още по-атрактивен, е възможността да снимаме хоризонтални видеа, докато държим телефона вертикално. Камерата се представя страхотно и при слабо осветление. Прави го благодарение на Quad Pixel технологията, която осигурява четири пъти по-голяма чувствителност към светлина за по-ярки и светли видеа и снимки.



Новият One Action също така печели от подобрена стабилизация на кадрите, интелигентна композиция, автоматично заснемане на усмивки и други.



Екран като на кино



Телефонът разполага с 6.3-инчов CinemaVision Full HD+ екран, в горния ляв ъгъл на който е поместена кръгла 12-мегапикселова селфи камера. Екранът е със съотношение 21:9, което е добра новина, за всички, които гледат филми и сериали през телефона си.



Екранът е заобиколен от тънки рамки, а сензорът за пръстов отпечатък липсва, тъй като е внедрен под логото на Motorola на гърба на телефона.



Под капака



Motorola One Action е оборудван с 8-ядрения Exynos 9609, 4GB RAM и 128GB памет, към която можем да добавим 512GB microSD.



Батерията е с капацитет от 3500mAh и не би трябвало да ни изостави през деня, дори само с едно зареждане. Телефонът идва с 10-ватов адаптор за бързо зареждане, а от Motorola казват, че батерията може да издържи на до 11 часа филми, 47 часа музика и до 6.5 дни в стендбай режим.



Малките неща



Всеки горд собственик на One Action може да очаква месечни софтуерни ъпдейти в продължение на три години, което е важна новина за феновете на Android. Също като останалите телефони на One серията, One Action е част от Android One програмата и идва с инсталиран Android 9 Pie.



Това означава, че ще можем да ползваме Google Assistant и Digital Wellbeing, както и други приложения на Google.



