Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Започваме с Майли Сайръс и "Slide Away" - песен е за любовната история на една двойка, които вече не са заедно. Като имаме предвид, че в края на миналата седмица стана ясно, че Майли и Лиъм Хемсуърт са се разделили, естествено че мнозина я свързаха с личната история на певицата. Дали е така - само тя и той знаят.



Продължаваме с Тейлър Суифт, която спази обещанието си към феновете отпреди няколко дни и днес, 16 август, пусна новото си парче "Lover". Това е и едноименната песен от предстоящия й седми студиен албум.



Веднага след Тейлър Суифт идва ред на Джорджа Смит, която представи "Be Honest" в колаборация с Burna Boy. Сингълът е първият на певицата, откакто миналата година издаде албума си Lost & Found.



И така - с бавно, но славно темпо, стигаме до Snoop Dog и новата му песен (съвместно с DJ Battlecat) "One Blood, One Cuzz". С нея Snoop Dog отдава почит на покойния си приятел Nipsey Hussle, който вчера, 15 август, трябваше да навърши 34 години. Nipsey Hussle беше убит на 31 март 2019 г.



/lifestyle.bg