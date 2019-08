Още снимки: test Кражбите чрез криптовалути разбиха рекордите - 4 млрд. долара за 6 месеца Онлайн кражбите и измами чрез криптовалути разбиват всички досегашни рекорди. Само за първите шест месеца на годината чрез криптовалути са откраднати 4,26 млрд. долара, съобщава компанията CipherTrace в своя редовен доклад, цитиран от Forbes, пише vesti.bg. За сравнение, общите киберкражби през 2018 г. възлизат на 1,2 млрд. долара.



Оргомният ръст през тази година се дължи на все по-добрите умения на хакерите, отбелязва CipherTrace. Те започват да използват повече и по-сложни тактики за заобикаляне на защитите на криптоборсите, виртуалните портфейли и останалите услуги, които по някакъв начин са свързани с криптовалути или криптоактиви. Увеличава се и броят на компрометираните системи заради помощ от вътрешен човек.



Експерите засичат ръст и на "подмяната" на SIM карти. При тях хакерите успяват да заблудят системите и да пренасочат всички услуги, свързани с дадена SIM карта, към своя. Жертвата остава без достъп до услугите си. В такива ситуации обаче хакерите действат бързо, като събират всички възможни данни преди жертвата да забележи проблема и да потърси съдействие от оператора. Чрез пренасочената SIM карта може да се заобиколят и системите за двуфакторна идентификация.



Обикновено хакерите използват по няколко тактики и различни вида атаки към една мишена едновременно. Целта е събиране на възможно най-много данни и объркване на експерите по сигурността.



Една от основните причини за огромния ръст на кражбите през тази година е случаят с приложението Plus Token. По-рано т.г. то предлагаше виртуален портфейл в Южна Корея, но през миналия месец изчезна без предупреждение. Оказа се, класическа пирамида с цел събиране на възможно най-много пари от инвеститори. Хората зад Plus Token са откраднали 2.9 млрд. долара във формата на различни криптоактиви и все още не са открити.



Кражбите от класически хакерски атаки също бележат ръст. Те са 287 млн. долара за първите шест месеца на годината.



Анализът показва още, че все още Bitcoin остава предпочитаната криптовалута от престъпниците, като се използва в 76% от транзакциите на черните онлайн пазари. Тази криптовалута е използвана и в 98% от атаките с криптовируси, които криптират данните на компютъра и искат откуп, за да ги отключат.



