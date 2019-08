Още снимки: test Кафето и кои са най-скъпите видове в света Много хора (включително и ние) не можем да изкараме и ден без ежедневната си доза кафе, независимо дали го пием вкъщи, взимаме си някъде навън или се възползваме от кафемашината на работа. Вероятно рядко се замисляме, но в зависимост от кафето, което предпочитаме, купуваме и пием, може да се окаже, че харчим повече, отколкото предполагаме.



Шоколадът и колко струват шест от най-скъпите шоколадови изделия в света

Колко струват 6 от най-скъпите шоколадови изделия в света



Скъпо удоволствие



Именно различната цена на различните кафета, кара сайта The Richest да направи класация на 10 от най-скъпите кафета, които можем да си купим.



10. Los Planes (Салвадор) - 40 долара за 450 гр.



9. Beau Chevassus в Starbucks - 47 долара за чаша.



8. Fazenda Santa Ines (Бразилия) - 50 долара за 450 гр.



7. Blue Mountains of Jamaica (Ямайка) - 69 долара за 450 гр.



6. Hacienda La Esmeralda (Панама) - 182 долара за 450 гр.



5. Kopi Luwak (Индонезия) - 250 долара за 450 гр.



4. Saint Helena (остров Света Елена) - 300 долара за 450 гр.



3. Finca El Injerto (Гватемала) - 500 долара за 450 гр.



2. Black Ivory (Тайланд) - 1000 долара а 450 гр.



1. Ospona Coffee (Колумбия) - 1540 долара за 450 гр. Много хора (включително и ние) не можем да изкараме и ден без ежедневната си доза кафе, независимо дали го пием вкъщи, взимаме си някъде навън или се възползваме от кафемашината на работа. Вероятно рядко се замисляме, но в зависимост от кафето, което предпочитаме, купуваме и пием, може да се окаже, че харчим повече, отколкото предполагаме.Шоколадът и колко струват шест от най-скъпите шоколадови изделия в светаКолко струват 6 от най-скъпите шоколадови изделия в светаСкъпо удоволствиеИменно различната цена на различните кафета, кара сайта The Richest да направи класация на 10 от най-скъпите кафета, които можем да си купим.10. Los Planes (Салвадор) - 40 долара за 450 гр.9. Beau Chevassus в Starbucks - 47 долара за чаша.8. Fazenda Santa Ines (Бразилия) - 50 долара за 450 гр.7. Blue Mountains of Jamaica (Ямайка) - 69 долара за 450 гр.6. Hacienda La Esmeralda (Панама) - 182 долара за 450 гр.5. Kopi Luwak (Индонезия) - 250 долара за 450 гр.4. Saint Helena (остров Света Елена) - 300 долара за 450 гр.3. Finca El Injerto (Гватемала) - 500 долара за 450 гр.2. Black Ivory (Тайланд) - 1000 долара а 450 гр.1. Ospona Coffee (Колумбия) - 1540 долара за 450 гр. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели