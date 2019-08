Още снимки: test Мадона на 61 години Неостряващата кралица на поп музиката Мадона, днес става на 61 години.



Мадона Луиз Чиконе е родена на 16 август през 1958 година в Бей Сити, Мичиган, САЩ.



27 пъти е номинирана за "Грами", Носителка е на 7 награди. Както и стотици други отличия. Мадона е един от най-успешните музиканти за всички времена с продадени сингли и албуми за над 400 милиона долара.



Освен като певица, тя се изявява и като текстописец, танцьорка, продуцент, писател и актриса.



Не по-малко интересен е личният й живот - има два брака зад гърба си и шест деца, три от които осиновени.



Най-продаваният сингъл на Мадона е Hung Up с продажби над 9,6 млн. копия, а най-продаваният албум на Мадона е The Immaculate Collection с продажби, достигнали 30 млн. копия.



Певицата има 13 издадени албума и проведени 10 световни турнета, а през 1997 година актрисата печели "Златен глобус" за ролята си на Евита Перон във филма „Евита“.



