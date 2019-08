Още снимки: test Енергията на Европа е застрашена Продължаващ български правен цирк заплашва енергийното разнообразие в Европа.



Във времена на глобални предизвикателства в много отношения - от изменението на климата до икономическата и политическата несигурност, Южна Европа е изправена пред друга сериозна заплаха. Това представлява заплаха за нейната енергийна сигурност, което може да доведе до сериозно междунационално напрежение и драматични последици за Европа.



Един от ключовите участници в тази заплаха е политическата и икономическата криза в Украйна. Тази страна, разкъсвана от ендемичната корупция, политическо разделение и надигаща се война в бунтарския й регион Донбас, е в процес на формиране на ново правителство след парламентарните избори, проведени в средата на юли.



Украйна е от решаващо значение като енергиен коридор за Европа. Неспособността да се справи с вътрешните проблеми и да гарантира ролята на надежден транзитен хъб, заедно с несигурно бъдеще пред договорните си задължения с руския доставчик Газпром, представлява реална заплаха за следващите зимни месеци.



Бичът на украинската корупция и частните интереси на олигарсите, които имат предимство пред обществените интереси, изглежда се разпространяват в други страни на Европа. България е поредната жертва на такава корупция.



Причината за внедряването на такива дейности е, защото българският участък на газопровода за природен газ Турски поток е трябвало да се превърне в един от основните маршрути за доставка на газ за Южна Европа, допринасяйки за многообразието на доставките на газ за Сърбия, Унгария, Хърватия и други страни от региона.



Газопроводът от 480 км ще се движи между Турция и Сърбия през България, предлагайки ефективен маршрут за транзит на газ и намаляване на зависимостта на региона от доставка на газ от Украйна.



Въпреки това е напълно възможно този конкретен тръбопровод да не бъде завършен до 2021-2022 г. Причината за забавянето е продължаващи и ожесточени правни спорове между Булгартрансгаз и консорциума ARKAD, ръководен от Arkad Engineering от Саудитска Арабия.



Историята зад това дело е доста своебразна. ARKAD печели търга за строителство, като предлага най-ниската цена, което изненадва противниците на ARKAD от консорциума Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB) . ARKAD предложил да изгради разширението от 474,7 км за 1,1 милиарда евро до края на 2020 г. в сравнение с 1,6 милиарда евро, предлагани от неговия съперник.



Най-вероятната причина за победата на ARKAD е помощ от политически свързани български олигарси. Въпреки успеха на търга, Булгартрансгаз и Аркад Инженеринг не успяват да подпишат договор, тъй като саудитската фирма не предоставя всички документи, изисквани по закон, въпреки няколкото отлагания, предоставени от Булгартрансгаз.



Междувременно GDEB заяви пред Bulgartransgaz, че е готов да предложи 31,1% отстъпка от цената, която първоначално е предложила, за да съответства на цената на ARKAD. Като се имат предвид тези фактори и важността на проекта, Булгартрансгаз заяви, че променя първоначалното си решение и възлага договора за строителство на консорциума Bonatti-Max Streicher.



ARKAD действа бързо и подава жалба срещу решението на Bulgartransgaz да го дисквалифицира като победител в българския орган по конкуренция.



Комисията за защита на конкуренция, антимонополният орган, натоварен с решаването на спорове за обществени поръчки, заяви, че решението на Булгартрансгаз е незаконосъобразно, тъй като не отговаря на законовите изисквания, необходими на компанията да измени решението си за възлагане на обществена поръчка.



В началото на юли консорциумът GDEB обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд, като възобновява правния спор. В резултат строителството ще се забави. Забавянето на българския участък означава, че Газпром ще може да използва TurkStream единствено за доставка на газ до България, а от България до Гърция, Македония и Румъния чрез съществуващата мрежа.



Засега Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина и Хърватия ще останат изцяло зависими от украинския път. Липсата на прозрачност в тръжния процес оставя мнозина да се чудят какво се случва с уж ясен и прозрачен проект, който трябва да доставя газ до домовете и топло през зимата.



По-големият стратегически въпрос обаче е дали ЕС наистина е ангажиран да диверсифицира своите пътища за доставка на енергия, за да намали зависимостта от ненадеждни политически фактори. Човек би могъл да очаква, че новото ръководство на ЕС ще приеме много сериозно корупцията в енергийния сектор и ще възприеме позиция на нулева толерантност към вътрешно-сенчести сделки, които се отразяват негативно върху живота на милиони европейци.



