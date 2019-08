Още снимки: test Миа Халифа, порното и колко е спечелила от него Миа Халифа е бивша порно актриса, за която вероятно половината от мъжете (не само) са чували. Другата половина просто не си признават, че са запознати с кариерата ?.



Все пак, за всички, които по някакви причини са в неведение, нека кажем, че Миа Халифа е американка с ливански корени, която има няколко филма за възрастни. И макар че кариерата ? продължи около три месеца, тя се превърна в една от най-големите звезди в индустрията.



Защо тогава се отказа ли? Една от причините е, че получи смъртни заплахи от джихaдиcткa групировка, тъй като в един от филмите носи хиджaб.



Вчера, 13 август, Миа Халифа разкри пред The Sun някои подробности за бъдещите си планове - за живота, за кариерата, за мечтите си. Оказва се, че младата дама винаги е искала да бъде спортен коментатор. Затова и смята да се посвети на тази професия.



Но онова нещо от разговора и с The Sun, за което всички се хващат, е колко всъщност е получавала, за да се снимка във филми за възрастни.



"Хората мислят, че се съм направила милиони от порното, но истината е, че изкарах общо около 12 хиляди долара."



И ние очаквахме нещо по-солидно като сума, но... такъв е животът. Явно такава е и порно индустрията.



