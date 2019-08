Още снимки: test Спортът по телевизията дне 07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Виляреал (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Халешер - Волфсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Киево

11:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Тотнъм

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

12:05 BNT 3: Волейбол: Бразилия - Пуерто Рико - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

12:05 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Интер

14:15 BNT 3: Футбол: САЩ - Холандия - финал на световното първенство за жени

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Витоша, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /M/ - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Тотнъм - Байерн Мюнхен, финал "Ауди Къп" 2019г.

17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Царско село, мач от efbet Лига /п/

17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)

18:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/

18:10 BNT 3: Волейбол: Египет - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 5-и епизод /п/

19:00 Max Sport 3: Футбол: АяксТВ ПАОК - Аякс, първа среща от трети квалификационен кръг за Шампионска лига 2019/2020г.

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

20:30 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Цървена звезда - Копенхаген, мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, директно

21:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2019/20 Аякс - ПАОК, втора среща от трети квалификационен кръг за Шампионска лига 2019/2020г.

21:30 Diema Sport: Футбол: Олимпиакос - Истанбул Башакшехир, мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, директно

21:45 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Лийдс Юнайтед, мач от първи кръг за Карабао къп, директно

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Хетафе (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

22:55 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

23:20 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:35 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Обзор

23:40 Nova Sport: Футбол: Скънторп Юнайтед - Дарби Каунти, мач от първи кръг за Карабао къп, запис 07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Фиорентина09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Виляреал (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Халешер - Волфсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Киево11:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Тотнъм12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма12:05 BNT 3: Волейбол: Бразилия - Пуерто Рико - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/12:05 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Интер14:15 BNT 3: Футбол: САЩ - Холандия - финал на световното първенство за жени15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Витоша, мач от efbet Лига /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/16:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /M/ - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Тотнъм - Байерн Мюнхен, финал "Ауди Къп" 2019г.17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Царско село, мач от efbet Лига /п/17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5)18:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/18:10 BNT 3: Волейбол: Египет - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 5-и епизод /п/19:00 Max Sport 3: Футбол: АяксТВ ПАОК - Аякс, първа среща от трети квалификационен кръг за Шампионска лига 2019/2020г.20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати20:30 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно21:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 Diema Sport 2: Футбол: Цървена звезда - Копенхаген, мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, директно21:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига 2019/20 Аякс - ПАОК, втора среща от трети квалификационен кръг за Шампионска лига 2019/2020г.21:30 Diema Sport: Футбол: Олимпиакос - Истанбул Башакшехир, мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, директно21:45 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Лийдс Юнайтед, мач от първи кръг за Карабао къп, директно22:00 TV+: Футбол: Барселона - Хетафе (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати22:55 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно23:20 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно23:35 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Обзор23:40 Nova Sport: Футбол: Скънторп Юнайтед - Дарби Каунти, мач от първи кръг за Карабао къп, запис /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели