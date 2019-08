Още снимки: test "Война за киберталанти": Колко е заплатата на спецовете по сигурност в САЩ? Компанията на Мат Коминс е една от най-големите такива, занимаващи се с киберсигурност и защита на информацията. През 2012 година той трябваше да отдели 650 000 долара за заплата, за да привлече един опитен експерт в сферата, който да оглави отдела. По това време офертата е била сред най-доходоносните в бранша.



Тази година обаче компанията трябваше да плати до 2,5 милиона долара за същата позиция. Каква разлика само, а?



"Това е война за киберталанти", казва за Bloomberg Коминс, който работи като управляващ партньор във фирмата за търсене на таланти Caldwell Partners, специализирана в информационната сигурност. "Изпълнителните директори знаят, че трябва да играят твърдо. Всички хвърлят луди пари в това", допълва Коминс.



Заплахите от дигитални прониквания, както и глобите, съдебните дела и случайните оставки, които понякога следват след пробиви, карат компаниите да се борят бързо и нетърпеливо за експерти по дигитална сигурност.



Незапълнени работни места



За 12-те месеца, приключили през август 2018 година, в САЩ има над 300 000 незаети работни места в сферата на киберсигурността според данни на CyberSeek - проект, подкрепен от Националната инициатива за образование в областта на киберсигурността. В световен мащаб прогнозите са този недостиг да надхвърли 1 милион в предстоящите години, показват други проучвания.



Това съвпада с повишената честота и все по-сложните дигитални атаки, които варират - от пробиви в различните компютърни системи до изнудване и кражба на чувствителна лична информация.



През месец април изпълнителният директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън каза на акционерите, че киберсигурността "може да бъде най-голямата заплаха за финансовата система са САЩ".



Едва преди седмица Capital One Financial Corp. разкри, че жена от Сиатъл е проникнала незаконно до личните данни на 100 милиона клиенти на банката, което вероятно е един от най-големите удари по институцията. Поради това акциите на банката паднаха с 8,9%.



Всеки ден се осъществяват хакерски атаки срещу безброй американски компании и служители. Експертите в сферата се шегуват, че съществуват 2 вида компании - такива, които са били хакнати, и такива, които не са разбрали, че са били хакнати.



А това води до търсенето на високо квалифицирани служители, което струва много. Друг пример за това е агенцията за отчитане на потребителски кредити Equifax, която през 2018 година плати на Джамил Фарши 3,89 милиона долара, за да поеме позицията на главен служител по сигурността във фирмата. Той се премести там от Home Depot, където беше нает през 2014 година, след като стана ясно, че са изтекли данните за кредитни карти на 56 милиона клиенти.



Отчаяни мерки



Осъзнавайки дигиталните предизвикателства и кризата за служители, в големите фирми директорите са принудени да прибягват до отчаяни мерки. Комин разказва за скорошен случай, при който главен служител за по информационна сигурност в голяма фирма е искал да напусне поста си. Тогава изпълнителният директор на фирмата директно се намесил в преговорите и казал на служителя да напише списък с 10 неща, които биха променили решението му. И той го направил - в списъка имало условия като 50% увеличение на заплатата, бонуси, удвояване на дългосрочните стимули, нов офис и други. Директорът се съгласил и човекът останал на работа.



Не всички фирми обаче могат да си позволят това. В някои от случаите изпълнителните директори бъркат дълбоко в джоба си за киберексперти и таланти, защото собствените им работни места и репутация зависят от това. Примерите за оставки след хакерски атаки са много.



