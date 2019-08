Още снимки: test Най-богатото семейство в света прави по $4 милиона всеки час Числата са впечатляващи: $70 000 на минута, $4 милиона на час, $100 милиона всеки ден.



Толкова бързо расте богатството на семейство Уолтън, които притежават Walmart Inc., изчислява Bloomberg. С този темп те са спечелили около $23 000 от момента, в който отворихте този материал. Служител в Walmart на стартова позиция ще е спечелил около 6 цента.



Дори и в тази ера на изключителни богатства и брутално неравенство, контрастът е просто впечатляващ. Наследниците на Сам Уолтън, основателят на Walmart, натрупват богатство с почти безпрецедентен темп - и не са сами.



От юни 2018 г. богатството им расте с $39 милиарда, до общо $191 милиарда в света. Други американски династии са близо. Семейство Марс, които стоят зад Mars Inc., са добавили $37 милиарда до общо $127 милиарда. Братя Кох натрупваха нови $26 милиарда до общо $125 милиарда.



Такова е положението навсякъде по света. Най-богатите 0,1% в Америка днес контролират повече богатство, отколкото когато и да е било. Но богатите династии в Азия и Европа не изостават. Най-богатите 25 семейства в света контролират почти $1,4 трилиона, ръст от 24% спрямо миналата година.



За някои критици тези числа подкрепят тезата, че капитализмът има нужда от поправка. Неравенството вече е експлозивен политически проблем от Париж до Сиатъл и Хонконг. Но как да бъде свита разликата?



