20-те университета по света с най-богати възпитаници Всяка година изследователската фирма Wealth-X идентифицира колежите и университетите с най-голям брой възпитаници със "свръх високо нетно богатство" (UHNW), в които влизат тези със състояния от над 30 млн. долара, пише CNBC.



Само 3 от всичките 20 университета не се намират в САЩ. Това са британските Cambridge, Oxford и френския INSEAD.



За изследването компанията първо събира извадка от свръхбогати хора, за които се знае, че имат дилома, включително студенти и такива вече завършили образованието си и пресмята групово цялото им богатство. След това изследователите използват извадката и базата данни на Wealth-X, за да изчислят колко заможни възпитаници са завършили тези университети общо.



Harvard се откроява с най-висок брой заможни студенти. Според изчисленията на Wealth-X, университетът от Бръшляновата лига има приблизително 13 650 възпитаници с богатство повече от 30 млн. долара, което е над 2 пъти повече от студентите на Stanford University и University of Pennsylvania, които са на съответно 2-о и 3-о място в класацията.



Въпреки че Harvard оглавява списъка с най-богатите възпитаници, University of Chicago се откроява с най-висок процент богаташи, които сами са спечелили парите си, за разлика от тези достигнали статуса си чрез наследяване. Изследването сочи, че 84% от богатите възпитаници на университета са натрупали състоянието си сами.



Ето и 20-те университета по света с информация за техния общ брой заможни възпитаници и общото им богатство:



1. Harvard University



Общо възпитаници: 13 650



Общо богатство: 4.8 трлн. долара



2. Stanford University



Общо възпитаници: 5 580



Общо богатство: 2.9 трлн. долара



3. University of Pennsylvania



Общо възпитаници: 5 575



Общо богатство: 1.8 трлн. долара



4. Columbia University



Общо възпитаници: 3 925



Общо богатство: 1.5 трлн. долара



5. New York University



Общо възпитаници: 3 380



Общо богатство: 712 млрд. долара



6. Massachusetts Institute of Technology



Общо възпитаници: 2 785



Общо богатство: 990 млрд. долара



7. University of Cambridge



Общо възпитаници: 2 760



Общо богатство: 390 млрд. долара



8. Northwestern University



Общо възпитаници: 2 725



Общо богатство: 389 млрд. долара



9. University of Southern California



Общо възпитаници: 2 645



Общо богатство: 548 млрд. долара



10. University of Chicago



Общо възпитаници: 2 405



Общо богатство: 707 млрд. долара



11. Yale University



Общо възпитаници: 2 400



Общо богатство: 777 млрд. долара



12. University of California, Berkeley



Общо възпитаници: 2 385



Общо богатство: 760 млрд. долара



13. University of Oxford



Общо възпитаници: 2 290



Общо богатство: 349 млрд. долара



14. Cornell University



Общо възпитаници: 2 245



Общо богатство: 483 млрд. долара



15. The University of Texas at Austin



Общо възпитаници: 2 195



Общо богатство: 463 млрд. долара



16. Princeton University



Общо възпитаници: 2 180



Общо богатство: 1.1 трлн. долара



17. University of Notre Dame



Общо възпитаници: 2 085



Общо богатство: 179 млрд. долара



18. University of Michigan



Общо възпитаници: 1 970



Общо богатство: 691 млрд. долара



19. INSEAD



Общо възпитаници: 1 965



Общо богатство: 356 млрд. долара



20. University of California, Los Angeles



Общо възпитаници: 1 945



