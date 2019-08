Още снимки: test Amazon, технологичните продукти на компанията и учениците, които ги сглобяват срещу 1.43 долара на ч Преди време често се говореше за условията в китайските фабрики, където се произвеждат почти всички популярни и не толкова популярни джаджи, но като че ли дискусията по темата затихна през последните години.



Тази седмица разследване на The Guardian разкри, че схемите с експлоатация на деца в технологичните фабрики в Китай все още продължават с пълни темпове.



Този път обаче не става дума за Apple, а за Amazon.



Британският ежедневник е попаднал на документи, които свидетелстват, че компанията на Джеф Безос разчита на труда на малолетни за направата на милионите устройства, които продава през сайта си.



Договорите на децата не са директно с Amazon, а с производствения гигант Foxconn, който преди време беше хванат в подобна ситуация при производството на компоненти за Apple.



Децата във фабриката са на възраст между 16 и 18 години и работят по над десет часа на ден, шест дни в седмицата, срещу смешната сума от 1.43 долара на час.

Назначаването на лица на тази възраст не е против законите на Китай, но извънредното работното време и шестдневната работна седмица се считат за недопустими при работата с деца.



Някои от децата дори са принуждавани да спят в специални общежития на Foxconn, за да се увеличи продуктивността на труда им, пише The Guardian.



Интересното е, че училищата, в които децата учат, са малко или много замесени в назначаването им на работа, но не е ясно точно по какъв начин.



Така, когато един от малолетните работници решил да се оплаче на учителя си за тежките условия на работа, отговорът е, че няма да бъде допуснат да завърши, ако не изпълнява задълженията си към фабриката.



Както направи Apple преди време, Amazon пусна публично съобщение, в което казва, че не толерира подобни трудови взаимоотношения с деца и прави всичко възможно, за да поправи проблема. Историята обаче ни учи, че това едва ли ще се случи... /lifestyle.bg