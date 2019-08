Още снимки: test Rednex: Любовта е вечна и ние всички имаме нужда от нея “Българите сте страхотни хора. Благодаря ви, че сте тук. Чудесно парти”. Това бяха първите думи на легендарната група Rednex след участието си на Spice Music Festival в Бургас, предаде репортер на БГНЕС.



Двудневният купон събра най-големите музикални звезди от 90-те години на брега на морето.



На въпрос на БГНЕС как си обясняват, че техният хит Wish you were here продължава да взривява сцените по света, всички от шведската формация са единодушни и в един глас казват, че в песента “има толкова много любов. А любовта е вечна. И ние всички се нуждаем от нея”.



Групата признава, че пази хубави спомени от България, когато преди години са били. В Бургас обаче са за пръв път и са впечатлени от екзалтираната публика, изпълнила морската гара на пристанище Бургас, от топлото посрещане на кмета Димитър Николов. От цялото парти, не само на сцената. Обещават следващите 10 години отново да ги видим на българска земя.



Rednex e сформирана е през 1994 г. Придобива световна популярност благодарение на своя дебютен хитов сингъл Cotton Eye Joe. До 2009 г. има 18 издадени сингъла, 2 студийни албума и компилация от най-добри изпълнения.



