Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Петъчната дискотека отваряме с новото парче на Кейти Пери. То идва с текстово видео, което дебютира в YouTube канала на певицата в първите часове на 9 август.



"Small Talk" е написана от Пери, Чарли Пут, Джейкъб Хиндлин и Джона Карлсън и се появява след "Never Really Over" от май.



Лана Дел Рей също пусна нова песен. "Looking for America" е написана в отговор на шокиращите терористични актове в САЩ, при които загинаха 31 човека.



"Все още търся моята версия на Америка. Тази без оръжие, където флагът свободно се вее. Без бомби в небето. Само фойерверки, когато ти и аз се срещнем. Това е просто мечта, която имам", пее изпълнителката в припева.



Продължаваме напред с Мери Джей Блайдж. Сингълът ? "Know" е посветен на жените по света, които са дали всичко, за да подобрят собствения си живот и този на семействата си.



Неслучайно Мери е носител на девет награди Грами и осем от албумите ? достигат мултиплатинен статус в САЩ. My Life се счита за един от най-великите албуми, издадени някога според списанията Rolling Stone и Time.



След 13 години пауза емблематичната американска рок банда Tool обяви официално световната премиера на своя пети албум - Fear Inoculum излиза на 30 август 2019 г. Вече можем да чуем и първия, при това едноименен, сингъл от него.



Броени дни след като пусна песента "Fear Inoculum" и отвори предварителните поръчки на албума, Tool пусна в дигиталните платформи част от своите предишни албуми - нещо, което се случва за първи път.



Приключваме селекцията с предложение от родната музикална сцена и новото парче на един от любимците ни - Свилен Ноев. След като пусна своя "Хронометър" с Михаела Филева, сега вокалистът на Остава ни дава само минута ("Minute"), за да се влюбим в новото му парче.



