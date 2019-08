Още снимки: test Google: iMessage е голяма врата за хакерите Когато заговорим за хакери и проникване в нечий данни, обикновено си представяме ситуации, в които получаваме съмнителен мейл с линк, който при отваряне дава достъп на трети лица до устройството ни.



Поне така се случват повечето средностатистически пробиви през последните 15-20 години.



В днешно време обаче се оказва, че хакерите вече не се нуждаят от нашата намеса, за да получат достъп до компютъра или смартфона ни.



Наскоро служители на Google, работещи към проекта за кибер сигурност на компанията Project Zero, разкриха, че iMessage е една голяма, широко отворена врата, през която хакерите могат да установят пълен контрол над телефона и данните ни.



Схемата се осъществява чрез изпращане на специално съобщение към дадено устройство с iMessage, след което сървърите на Apple връщат на изпращача информацията, която е поискал чрез кодираното си съобщение.



Тя може да представлява пълен набор от мейлите ни, контактите ни, съобщенията ни и общо взето всички функции и данни в телефона ни.

За да е успешен пробива, не е нужно получателят да се намесва по какъвто и да е начин, като дори не е необходимо да отваря хакерското съобщение.



От Project Zero изтъкват, че Apple всъщност успяват да поддържат доста добри защитни механизми за потребителите си, а проблемът в случая идва от комплексността на iMessage.



Програмата за съобщения на Apple се интегрира с огромен набор от други приложения на компанията, както и с цял куп приложения от външни компании, като Airbnb например.



