От няколко дни в публичното пространство се разпространяват поредните неверни твърдения, които са свързани с близки на зам.-главния прокурор Иван Гешев.



Като част от компроматната кампания срещу номинацията му за следващ "обвинител №1" се правят внушения, че жената, с която Гешев живее на семейни начала, е закупила имот от основния свидетел на прокуратурата по делото срещу бившата кметица на "Младост" Александър Ваклин, коментира "Правен свят".



Първоизточник на "фалшивата новина" е публикация в сайта "Биволъ", а силен интерес към нейното разпространение се оказва, че имат свързани с укриващия се от правосъдието фараон Цветан Василев.



По този повод Александър Ваклин излиза с отворено писмо до сайта "Биволъ" и медиите, които са се включили в "калната кампания" и са мултиплицирали "фалшивата новина".



Макар да няма отношение по казуса, "Правен свят" публикува отвореното писмо на Ваклин.



Препубликуваме го без редакторска намеса:



С това отворено писмо упражнявам гарантираното ми от закона право на отговор по повод поредната невярна и оклеветяваща доброто ми име публикация на сайта bivol.bg, отразена и в последващи публикации на actualno.com, svobodnaevropa.bg, fakti.bg, с автор "Биволъ", с дата 07.08.2019г., със заглавие "Ваклин построил сградата, в която жената до Гешев взела евтин апартамент". Въпросната недодялана сводка представя снимка от април 2012г. на парцел, находящ се на бул. Ген.Н.Г.Столетов No 5, като представя снимката за изображение от адрес бул. Ген.Н.Г.Столетов No 8. Иначе казано, тиражира откровени лъжи, като представя отсрещната страна на улицата.



Ето я и истинската снимка от април 2012 г. на адреса бул. "Ген.Н.Г.Столетов" No 8 за сравнение.



Aко "Биволъ" се характеризираше с професионализъм и уважение към аудиторията си, щеше да се въздържи от неадекватното бомбастично лъжливо изявление, че лепнатата на оградата на отсрещния парцел рекламна табела през 2012г. доказвала кой построил сградата СРЕЩУ табелата през 2015г., а още по-малко – кои ще са бъдещите собственици на жилищата, които не съм строил или продавал.



Г-н Асен Йорданов, който редовно громи медиите на родния си брат, наричайки ги "свински", очевидно не се притеснява, че ореолът му на морален стожер ще се разклати от някакви си манипулативни статии и неверни внушения. Впрочем добре е да се отбележи, че дори да бях построил сградата, в която "жената до" прокурор Гешев, която никога не съм виждал, има имоти, дори прокурор Гешев, който познавам от медийните му изяви, да беше мой роден брат, това не променя правото ми да не участвам в корупционна схема и задължението ми да не укривам престъпление – тук еретично признавам, че смятам Конституцията и Наказателния кодекс за по-достоверен източник на права и задължения от уебсайтовете.



Не допускам, че г-н Асен Йорданов смята изнудването от страна на администрацията за нещо нормално, което трябва да се премълчи, но и не намирам обяснение за неистовите усилия, положени от "Бивол", Фрогнюз, Актуално, Медиапул, Дневник, Сега, Офнюз и др. да концентрират негативните нагласи на обществото по делото с кмета на р-н "Младост" вместо към уличените в корупция държавни служители, към свидетелите и държавните органи. Може би щях да получа акламации, ако вместо вероломно да спазя закона, чинно и с уважение бях поднесъл "три по седемдесет и пет" "еврота" по думите на самата г-жа Иванчева, за да се обади на секретарката веднага да ми пусне преписката, както тя направи преди да я арестуват (секретарката го потвърди пред съда)? Но ето – след като съдът постанови доказано престъпление с тежки присъди за корупция на длъжностно лице, в особено големи размери, имам наглостта да искам и да спрете да ме заливате с помията на фантазьорските си политически престрелки, защото нямам и не желая да имам отношение към този аспект на журналистическата прехрана.



Нека не забравяме, че чл. 39, ал (2) от Конституцията прогласява, че свободата на изразяване на мнение не може да се използва за уронване на правата и доброто име на другиго, нито да призовава към разпалване на вражда или към насилие над личността. Разбирам, че г-н Асен Йорданов и колегите му от гореспоменатите медии семейства хранят, а пък след публикуване на мотивите на съда по делото, "невинността" на подсъдимите стана съвсем затруднителна за обосновка. Така и не се намери сред клиентите ни нито един политик, а благодарение на вашия безспирен интерес към личността ми научих, че някак съм се сдобил с чисто нов роднина – самият Александър Йорданов (когото не познавам). А Вие роднини ли сте с него, г-н Йорданов?



За последен път ще отдам внушаващото неверни твърдения заглавие и съдържание на публикацията на липсата на професионализъм и базова ориентация из столичните булеварди на автора и? – за справка, Столицата, в която съм роден и отрасъл, не е изменила особено градоустройствените си порядки повече от век - по Царско време, по времето на комунизма и след демократичните промени, до ден днешен, принципът на номериране на булевардите е разделянето на четни и нечетни номера от двете им срещуположни страни. Последователните номера от една и съща страна са типични предимно за селата и най-малките населени места.



Освен посочената специфика на номерацията на уличната мрежа, характерна отлика за големите градове е и преустановената практика за ползване на външен нужник – моля "Биволъ" и останалите политически настръхнали сайтове, при очевидно голямата политическа нужда, която ги мъчи, да се съобразяват с това и да не се опитват системно да цапат публично името ми.



При следващ случай на подобни евтини манипулации с жълто-кафяв привкус, ще поканя в съдебна зала автора на материала и/или собственика на сайта. Г-н Асен Йорданов, претендиращ за "качествени журналистически разследвания", следва да инвестира в елементарната функционална и правна грамотност на кадрите си, ако не му се плащат сериозни съдебни обезщетения след това. Последователните номера от една и съща страна са типични предимно за селата и най-малките населени места.Освен посочената специфика на номерацията на уличната мрежа, характерна отлика за големите градове е и преустановената практика за ползване на външен нужник – моля "Биволъ" и останалите политически настръхнали сайтове, при очевидно голямата политическа нужда, която ги мъчи, да се съобразяват с това и да не се опитват системно да цапат публично името ми.При следващ случай на подобни евтини манипулации с жълто-кафяв привкус, ще поканя в съдебна зала автора на материала и/или собственика на сайта. Г-н Асен Йорданов, претендиращ за "качествени журналистически разследвания", следва да инвестира в елементарната функционална и правна грамотност на кадрите си, ако не му се плащат сериозни съдебни обезщетения след това.