Спортът по телевизията днес

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

08:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Левски, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Лацио

09:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:25 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Николас Джари /Чили/ - Хуан Игнасио Лондеро /Аржентина/ - финал

10:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Дженоа

11:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5 - повторение)

11:45 BNT 3: Футбол: Португалия - Испания - финал на европейското първенство за юноши до 19 г.

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 1-ви епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 5-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юнайтед

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Емполи

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дъ Ню Сейнтс, първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон Обзор на турнира

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпик Лион

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Рома

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

15:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Каляри

16:10 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

16:50 BNT 3: Волейбол: Бразилия - Пуерто Рико - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 5-и епизод /п/

17:30 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5 - повторение)

18:00 Nova Sport: Футбол: Ботев Враца - Черно море, мач от efbet Лига, директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Либертад - Гремио, осминафинал реванш за Копа Либертадорес

18:10 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд /п/

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Първи четвъртфинал

19:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто - I и II четвъртфинал (WTA Premier 5)

19:55 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Удинезе

20:20 BNT: Волейбол: Египет - България, среща от Олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Варна

20:20 BNT 3: Волейбол: Египет - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/ пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/

20:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от efbet Лига, директно

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Втори четвъртфинал

21:30 Ring.BG: Футболни звезди

21:45 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Норич Сити, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Ювентус

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:30 BNT 3: Волейбол: Бразилия - Пуерто Рико - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

