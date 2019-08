Още снимки: test WSJ: Конгресът е получил информация за сделки на Тръмп с руснаци Няколко големи банки са предали на комисии в американския Конгрес данни за руснаци, за които се смята, че са сключвали сделки с Доналд Тръмп, неговото семейство или компаниите му. Става дума за хиляди страници документи, пише "The Wall Street Journal" с позоваване на източници, близки до разследването.



По данни на изданието, информация са предоставили Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo.



По-рано Тръмп подаде няколко иска с цел да блокира достъпа на Конгреса до банковите си сметки и данъчните си декларации.



През месец май сенатът на щата Ню Йорк прие закон, позволяващ предаването на американския Конгрес на информация за данъците на президента.



През април две комисии към Камарата на представителите поискаха от банките информация за финансите на Доналд Тръмп.



През март прокуратурата на Ню Йорк поиска от Deutsche Bank и Investors Bank документи за финансирането на четири големи сделки на компанията на президента Trump Organization.



По-рано беше съобщено, че правната комисия към Камарата на представителите в американския Конгрес е поискала федералният съд да задължи бившия юридически съветник на Белия дом Дон Макган да даде показания за случаи на възпрепятстване на правосъдието от страна на президента Доналд Тръмп във връзка с разследването на руската намеса в американските избори през 2016 г.,



