Наградиха отличили се през годината военни моряци
08.08.2019 19.21
На 8 август 2019 г. в Щаба на ВМС се проведе церемония по награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай Празника на Военноморските сили.
Преди церемонията по награждаването бе валидирана пощенска марка по случай 140 години от създаването на Военноморските сили от контраадмирал Кирил Михайлов – командир на ВМС, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на Български пощи, г-н Стоян Пасев – областен управител на Варненска област и г-н Иван Портних – кмет на град Варна.
Със заповед на областния управител на Варненска област за проявен висок професионализъм, отлична тактическа и специална подготовка, и за постигнати високи резултати в изпълнение на служебните си задължения и по случай 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България, с грамоти и плакет бяха удостоени:
1. Майор Иван Кирилов Савов – в.ф. 34410;
2. Мичман Христов Стефанов Войчев – в.ф. 52290;
3. Матрос 3-ти клас Радослав Йорданов Добрев – в.ф. 34410;
4. Цивилен служител Мария Бориславова Михайлова – в.ф. 34400.
Със заповед на кмета на град Варна за отлично изпълнение на функционалните задължения и по случай 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България с грамоти и парични награди бяха удостоени:
1. Капитан II ранг Райна Иванова Пенчева – в.ф. 34400;
2. Мичман Тинко Добрев Димитров – в.ф. 34410;
3. Матрос 3-ти клас Павлин Михайлов Пенчев – в.ф. 34410;
4. Цивилен служител Стефка Петрова Христова – в.ф. 34410.
Командирът на Военноморските сили награди с предметни награди и грамоти военнослужещи и цивилни служители, постигнали отлични резултати и висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както следва:
І. С „Предметна награда”:
1. Капитан II ранг Мирослав Николов КОЙЧЕВ – в.ф. 34400;
2. Капитан II ранг Пламен Георгиев ПАВЛОВ – в.ф. 34400;
3. Подполковник Стоян Русков ТОДОРОВ – в.ф. 26800;
4. Капитан III ранг Александър Емилов НИКОЛОВ – в.ф. 34400;
5. Капитан III ранг Николай Пламенов ВИКТОРОВ – в.ф. 34400;
6. Капитан ІІІ ранг Лъчезар Иванов ИВАНОВ – в.ф. 56080;
7. Капитан IІІ ранг Николай Трифонов ЦОНЕВ – в.ф. 38920;
8. Капитан-лейтенант Гергана Ванева СТОЙНОВА – в.ф. 28430;
9. Старши лейтенант Захари Пламенов БОЙЧЕВ – в.ф. 36940;
10. Лейтенант Теодор Радославов СТАНЧЕВ – в.ф. 26800;
11. Офицерски кандидат 1-ви клас Йордан Илиев ДИМИТРОВ – в.ф. 54830;
12. Офицерски кандидат 2-ри клас Калин Димитров МИХАЙЛОВ – в.ф. 22580;
13. Офицерски кандидат 2-ри клас Атанас Михайлов АТАНАСОВ – в.ф. 44320;
14. Офицерски кандидат 2-ри клас Валентин Георгиев ДРАЛЧЕВ – в.ф. 44320;
15. Главен старшина Борислав Колев МАРИНОВ – в.ф. 54830;
16. Главен старшина Андрей Атанасов СТАНЕВ – в.ф. 22580;
17. Главен старшина Диян Живков ДРАГНЕВ – в.ф. 38010;
18. Главен старшина Планимир Петков ПЕТРОВ – в.ф. 54940;
19. Старшина I степен Деян Нейков ЖЕЛЯЗКОВ – в.ф. 32300;
20. Старшина I степен Пламен Пламенов ПАВЛОВ – в.ф. 52290;
21. Ефрейтор 2-ри клас Дилян Христов ХРИСТОВ – в.ф. 36940;
22. Матрос 3-ти клас Милен Миленов НИКОЛЧЕВ – в.ф. 36940;
23. Цивилен служител Невяна Петкова ШИШКОВА – в.ф. 34410;
24. Цивилен служител Снежанка Илиева УЖДРИНА – в.ф. 34410;
25. Цивилен служител Асен Христов ФИЛИПОВ – в.ф. 54840;
26. Цивилен служител Димитринка Вълчева БАРЗОВА – в.ф. 26870;
27. Цивилен служител Деляна Николова ГЕОРГИЕВА – в.ф. 32300.
ІІ. С „Грамота”
1. Подполковник Николай Димов ИВАНОВ – в.ф. 34400;
2. Лейтенант Борислав Димитров ДИМИТРОВ – в.ф. 28580;
3. Лейтенант Йоана Веселинова НИКОЛОВА – в.ф. 26870;
4. Офицерски кандидат 2-ри клас Георги Нейчев ГЕОРГИЕВ – в.ф. 28580;
5. Офицерски кандидат 2-ри клас Атанас Йорданов ЙОРДАНОВ – в.ф. 28430;
6. Мичман Павлин Златев МАРИНОВ – в.ф. 34960;
7. Главен старшина Николай Любенов МИЛАНОВ – в.ф. 56080;
8. Матрос 3-ти клас Галина Василева ГЕОРГИЕВА – в.ф. 38010;
9. Матрос 2-ри клас Елена Бориславова СТАНКОВА – в.ф. 26800.
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