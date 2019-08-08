Още снимки: test Наградиха отличили се през годината военни моряци На 8 август 2019 г. в Щаба на ВМС се проведе церемония по награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай Празника на Военноморските сили.

Преди церемонията по награждаването бе валидирана пощенска марка по случай 140 години от създаването на Военноморските сили от контраадмирал Кирил Михайлов – командир на ВМС, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на Български пощи, г-н Стоян Пасев – областен управител на Варненска област и г-н Иван Портних – кмет на град Варна.

Със заповед на областния управител на Варненска област за проявен висок професионализъм, отлична тактическа и специална подготовка, и за постигнати високи резултати в изпълнение на служебните си задължения и по случай 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България, с грамоти и плакет бяха удостоени:

1. Майор Иван Кирилов Савов – в.ф. 34410;

2. Мичман Христов Стефанов Войчев – в.ф. 52290;

3. Матрос 3-ти клас Радослав Йорданов Добрев – в.ф. 34410;

4. Цивилен служител Мария Бориславова Михайлова – в.ф. 34400.

Със заповед на кмета на град Варна за отлично изпълнение на функционалните задължения и по случай 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България с грамоти и парични награди бяха удостоени:

1. Капитан II ранг Райна Иванова Пенчева – в.ф. 34400;

2. Мичман Тинко Добрев Димитров – в.ф. 34410;

3. Матрос 3-ти клас Павлин Михайлов Пенчев – в.ф. 34410;

4. Цивилен служител Стефка Петрова Христова – в.ф. 34410.

Командирът на Военноморските сили награди с предметни награди и грамоти военнослужещи и цивилни служители, постигнали отлични резултати и висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както следва:

І. С „Предметна награда”:

1. Капитан II ранг Мирослав Николов КОЙЧЕВ – в.ф. 34400;

2. Капитан II ранг Пламен Георгиев ПАВЛОВ – в.ф. 34400;

3. Подполковник Стоян Русков ТОДОРОВ – в.ф. 26800;

4. Капитан III ранг Александър Емилов НИКОЛОВ – в.ф. 34400;

5. Капитан III ранг Николай Пламенов ВИКТОРОВ – в.ф. 34400;

6. Капитан ІІІ ранг Лъчезар Иванов ИВАНОВ – в.ф. 56080;

7. Капитан IІІ ранг Николай Трифонов ЦОНЕВ – в.ф. 38920;

8. Капитан-лейтенант Гергана Ванева СТОЙНОВА – в.ф. 28430;

9. Старши лейтенант Захари Пламенов БОЙЧЕВ – в.ф. 36940;

10. Лейтенант Теодор Радославов СТАНЧЕВ – в.ф. 26800;

11. Офицерски кандидат 1-ви клас Йордан Илиев ДИМИТРОВ – в.ф. 54830;

12. Офицерски кандидат 2-ри клас Калин Димитров МИХАЙЛОВ – в.ф. 22580;

13. Офицерски кандидат 2-ри клас Атанас Михайлов АТАНАСОВ – в.ф. 44320;

14. Офицерски кандидат 2-ри клас Валентин Георгиев ДРАЛЧЕВ – в.ф. 44320;

15. Главен старшина Борислав Колев МАРИНОВ – в.ф. 54830;

16. Главен старшина Андрей Атанасов СТАНЕВ – в.ф. 22580;

17. Главен старшина Диян Живков ДРАГНЕВ – в.ф. 38010;

18. Главен старшина Планимир Петков ПЕТРОВ – в.ф. 54940;

19. Старшина I степен Деян Нейков ЖЕЛЯЗКОВ – в.ф. 32300;

20. Старшина I степен Пламен Пламенов ПАВЛОВ – в.ф. 52290;

21. Ефрейтор 2-ри клас Дилян Христов ХРИСТОВ – в.ф. 36940;

22. Матрос 3-ти клас Милен Миленов НИКОЛЧЕВ – в.ф. 36940;

23. Цивилен служител Невяна Петкова ШИШКОВА – в.ф. 34410;

24. Цивилен служител Снежанка Илиева УЖДРИНА – в.ф. 34410;

25. Цивилен служител Асен Христов ФИЛИПОВ – в.ф. 54840;

26. Цивилен служител Димитринка Вълчева БАРЗОВА – в.ф. 26870;

27. Цивилен служител Деляна Николова ГЕОРГИЕВА – в.ф. 32300.

ІІ. С „Грамота”

1. Подполковник Николай Димов ИВАНОВ – в.ф. 34400;

2. Лейтенант Борислав Димитров ДИМИТРОВ – в.ф. 28580;

3. Лейтенант Йоана Веселинова НИКОЛОВА – в.ф. 26870;

4. Офицерски кандидат 2-ри клас Георги Нейчев ГЕОРГИЕВ – в.ф. 28580;

5. Офицерски кандидат 2-ри клас Атанас Йорданов ЙОРДАНОВ – в.ф. 28430;

6. Мичман Павлин Златев МАРИНОВ – в.ф. 34960;

7. Главен старшина Николай Любенов МИЛАНОВ – в.ф. 56080;

8. Матрос 3-ти клас Галина Василева ГЕОРГИЕВА – в.ф. 38010;

9. Матрос 2-ри клас Елена Бориславова СТАНКОВА – в.ф. 26800.



На 8 август 2019 г. в Щаба на ВМС се проведе церемония по награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай Празника на Военноморските сили.Преди церемонията по награждаването бе валидирана пощенска марка по случай 140 години от създаването на Военноморските сили от контраадмирал Кирил Михайлов – командир на ВМС, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на Български пощи, г-н Стоян Пасев – областен управител на Варненска област и г-н Иван Портних – кмет на град Варна.Със заповед на областния управител на Варненска област за проявен висок професионализъм, отлична тактическа и специална подготовка, и за постигнати високи резултати в изпълнение на служебните си задължения и по случай 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България, с грамоти и плакет бяха удостоени:1. Майор Иван Кирилов Савов – в.ф. 34410;2. Мичман Христов Стефанов Войчев – в.ф. 52290;3. Матрос 3-ти клас Радослав Йорданов Добрев – в.ф. 34410;4. Цивилен служител Мария Бориславова Михайлова – в.ф. 34400.Със заповед на кмета на град Варна за отлично изпълнение на функционалните задължения и по случай 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България с грамоти и парични награди бяха удостоени:1. Капитан II ранг Райна Иванова Пенчева – в.ф. 34400;2. Мичман Тинко Добрев Димитров – в.ф. 34410;3. Матрос 3-ти клас Павлин Михайлов Пенчев – в.ф. 34410;4. Цивилен служител Стефка Петрова Христова – в.ф. 34410.Командирът на Военноморските сили награди с предметни награди и грамоти военнослужещи и цивилни служители, постигнали отлични резултати и висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както следва:І. С „Предметна награда”:1. Капитан II ранг Мирослав Николов КОЙЧЕВ – в.ф. 34400;2. Капитан II ранг Пламен Георгиев ПАВЛОВ – в.ф. 34400;3. Подполковник Стоян Русков ТОДОРОВ – в.ф. 26800;4. Капитан III ранг Александър Емилов НИКОЛОВ – в.ф. 34400;5. Капитан III ранг Николай Пламенов ВИКТОРОВ – в.ф. 34400;6. Капитан ІІІ ранг Лъчезар Иванов ИВАНОВ – в.ф. 56080;7. Капитан IІІ ранг Николай Трифонов ЦОНЕВ – в.ф. 38920;8. Капитан-лейтенант Гергана Ванева СТОЙНОВА – в.ф. 28430;9. Старши лейтенант Захари Пламенов БОЙЧЕВ – в.ф. 36940;10. Лейтенант Теодор Радославов СТАНЧЕВ – в.ф. 26800;11. Офицерски кандидат 1-ви клас Йордан Илиев ДИМИТРОВ – в.ф. 54830;12. Офицерски кандидат 2-ри клас Калин Димитров МИХАЙЛОВ – в.ф. 22580;13. Офицерски кандидат 2-ри клас Атанас Михайлов АТАНАСОВ – в.ф. 44320;14. Офицерски кандидат 2-ри клас Валентин Георгиев ДРАЛЧЕВ – в.ф. 44320;15. Главен старшина Борислав Колев МАРИНОВ – в.ф. 54830;16. Главен старшина Андрей Атанасов СТАНЕВ – в.ф. 22580;17. Главен старшина Диян Живков ДРАГНЕВ – в.ф. 38010;18. Главен старшина Планимир Петков ПЕТРОВ – в.ф. 54940;19. Старшина I степен Деян Нейков ЖЕЛЯЗКОВ – в.ф. 32300;20. Старшина I степен Пламен Пламенов ПАВЛОВ – в.ф. 52290;21. Ефрейтор 2-ри клас Дилян Христов ХРИСТОВ – в.ф. 36940;22. Матрос 3-ти клас Милен Миленов НИКОЛЧЕВ – в.ф. 36940;23. Цивилен служител Невяна Петкова ШИШКОВА – в.ф. 34410;24. Цивилен служител Снежанка Илиева УЖДРИНА – в.ф. 34410;25. Цивилен служител Асен Христов ФИЛИПОВ – в.ф. 54840;26. Цивилен служител Димитринка Вълчева БАРЗОВА – в.ф. 26870;27. Цивилен служител Деляна Николова ГЕОРГИЕВА – в.ф. 32300.ІІ. С „Грамота”1. Подполковник Николай Димов ИВАНОВ – в.ф. 34400;2. Лейтенант Борислав Димитров ДИМИТРОВ – в.ф. 28580;3. Лейтенант Йоана Веселинова НИКОЛОВА – в.ф. 26870;4. Офицерски кандидат 2-ри клас Георги Нейчев ГЕОРГИЕВ – в.ф. 28580;5. Офицерски кандидат 2-ри клас Атанас Йорданов ЙОРДАНОВ – в.ф. 28430;6. Мичман Павлин Златев МАРИНОВ – в.ф. 34960;7. Главен старшина Николай Любенов МИЛАНОВ – в.ф. 56080;8. Матрос 3-ти клас Галина Василева ГЕОРГИЕВА – в.ф. 38010;9. Матрос 2-ри клас Елена Бориславова СТАНКОВА – в.ф. 26800. Днес+ Запази и Сподели



