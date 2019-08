Още снимки: test Фестивал на планинарското кино днес във Варна Кино фестивал, представящ филми на планинарска тематика, ще се проведе във Варна, припомня Moreto.net.



Филмите са късометражни, с различна продължителност и разширяват кръгозора по теми като планински туризъм, катерене, екстремни спортове и др.



Фестивалът на планинарското кино 2019 ще се проведе днес в зала 1 на Фестивален и конгресен център, като ще започне в 20 часа.



Програма:



1. Far Out - Kai Jones, 5 мин., ски, САЩ - Единадесет годишният Кай Джоунс не е достатъчно възрастен, за да ходи сам на кино или да си поръча сандвич в бара, но в планините възрастта няма значение. Той тръгва по пистите и следите на своето семейство… точно към триковете и бекфлиповете от скали.



2. Fast Horse, 14 мин., хумор, Канада – "Fast Horse" ... състезанията с коне като част от традицията и част от живота на племето Сиксика ... Ездачът Алисън Ред Кроу се бори да изгради отбор с нови коне и нов жокей - Коди Биг Тютюн, за най-голямото състезание Calgary Stampede!



3. Choices, 3 мин., деца, САЩ – планинският колоездач има огромен избор от трасета за каране, но кое от всички ще избере?



4. Surviving the Outback, 44 мин., приключенски, Австралия - Можете ли да оцелеете на стотици километри от цивилизацията, в дива, отдалечена пустош в продължение на месец..? Surviving the Outback представя дивата красота на Австралия и историята на един човек, решен да оцелее сам, разчитайки единствено на собствените си умения



5. Ice & Palms, 32 мин., мултиспорт, Германия - Колоездене, покоряване на върхове, каране на някои емблематични линии ... Приятелите Макс и Йохен имат една мечта - 5 седмици, 1800 км и 35 000 вертикални метри, изминати на собствен ход през Алпите.



6. Surface, 7 мин., сърф, САЩ – Във фотографския свят, определян от сходни гледни точки, Ben Thouard е решен да създаде нещо различно и оригинално в сърф фотографията.



7. Reel Rock 12 Break on Through, 26 мин., катерене, САЩ - Марго Хейс - малко известно, 19 годишното момиче от Болдър, Колорадо, се мести в Европа, за да тренира за едни от емблематичните 5.15 степен маршрути във Франция и Испания... История за границите на тялото и ума и преодоляването им. Стремежът да бъдеш първи и рисковете, които поемаш по пътя. Кино фестивал, представящ филми на планинарска тематика, ще се проведе във Варна, припомня Moreto.net.Филмите са късометражни, с различна продължителност и разширяват кръгозора по теми като планински туризъм, катерене, екстремни спортове и др.Фестивалът на планинарското кино 2019 ще се проведе днес в зала 1 на Фестивален и конгресен център, като ще започне в 20 часа.Програма:1. Far Out - Kai Jones, 5 мин., ски, САЩ - Единадесет годишният Кай Джоунс не е достатъчно възрастен, за да ходи сам на кино или да си поръча сандвич в бара, но в планините възрастта няма значение. Той тръгва по пистите и следите на своето семейство… точно към триковете и бекфлиповете от скали.2. Fast Horse, 14 мин., хумор, Канада – "Fast Horse" ... състезанията с коне като част от традицията и част от живота на племето Сиксика ... Ездачът Алисън Ред Кроу се бори да изгради отбор с нови коне и нов жокей - Коди Биг Тютюн, за най-голямото състезание Calgary Stampede!3. Choices, 3 мин., деца, САЩ – планинският колоездач има огромен избор от трасета за каране, но кое от всички ще избере?4. Surviving the Outback, 44 мин., приключенски, Австралия - Можете ли да оцелеете на стотици километри от цивилизацията, в дива, отдалечена пустош в продължение на месец..? Surviving the Outback представя дивата красота на Австралия и историята на един човек, решен да оцелее сам, разчитайки единствено на собствените си умения5. Ice & Palms, 32 мин., мултиспорт, Германия - Колоездене, покоряване на върхове, каране на някои емблематични линии ... Приятелите Макс и Йохен имат една мечта - 5 седмици, 1800 км и 35 000 вертикални метри, изминати на собствен ход през Алпите.6. Surface, 7 мин., сърф, САЩ – Във фотографския свят, определян от сходни гледни точки, Ben Thouard е решен да създаде нещо различно и оригинално в сърф фотографията.7. Reel Rock 12 Break on Through, 26 мин., катерене, САЩ - Марго Хейс - малко известно, 19 годишното момиче от Болдър, Колорадо, се мести в Европа, за да тренира за едни от емблематичните 5.15 степен маршрути във Франция и Испания... История за границите на тялото и ума и преодоляването им. Стремежът да бъдеш първи и рисковете, които поемаш по пътя. /moreto.net Днес+ Запази и Сподели