Пекин даде сигнал, че ще продължи да отслабва юана Китай демонстрира намерението си да продължи да отслабва своята валута - ход, който заплашва да доведе до нова ескалация на търговската война със Съединените американски щати, пише The New York Times.



Централната банка на Поднебесната империя фиксира дневния обменен курс на юана над 7 за един щатски долар за първи път от десетилетие. Това показва на финансовите пазари, че Пекин очаква валутата да продължи да отслабва срещу долара. И най-вероятно ще предизвика нова реакция от администрацията на Тръмп. По-слабият юан помага на китайският заводи да компенсират по-високата цена на износа си към САЩ заради митата.



Обменният курс бе фиксиран на 7,0039 за долара, срещу 6,9996 в сряда. Китай строго контролира валутата си, като позволява обмяна в рамките на 2 процента от курса.



Действието на Пекин показва, че очакванията са за ново отслабване - може би дори около 7,5 или 8 за юан, когато вече значително ще понижи ефекта от американските мита, коментра изданието.



Преди десетилетие Китай държеше валутата си слаба, за да помогне на износа, създавайки оплаквания от Европа и САЩ. Но в последните години юанът поскъпна до ниво, до което множество анализатори вярват, че е справедливо. Днес, когато икономиката на Китай забавя растеж, а търговската война нанася удар по производствения сектор, в Пекин вярват, че валутата трябва да поевтинее срещу долара отново.



/money.bg