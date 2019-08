Още снимки: test Колко получава САЩ от митата? Увеличението на митата, одобрено от президента на САЩ Доналд Тръмп, ядосаха Пекин и ескалираха търговската война между двете най-големи икономики. Но от ситуацията има поне един печеливш: Министерство на финансите на САЩ, пише The Wall Street Journal.



За годината до 30 юни т.г. американското правителство е събрало €63 милиарда от мита, показва официалната статистика. Само през шестия месец на годината в хазната са влезли $6 милиарда, след като Тръмп реши да повиши налога от средата на май. През май са събрани $5,3 милиарда, а през април - $4,8 милиарда.



Така САЩ е напът да генерира $72 милиарда годишно само от мита. А тази сума може да достигне $100 милиарда, ако Тръмп спази заплахата си и въведе нови 10% върху китайски внос за $300 милиарда от 1 септември.



Въпреки че САЩ поддържаше митата при вноса сравнително ниски преди администрацията на Тръмп да дойде на власт, страната все пак е успявала да събира по около $30 милиарда годишно от вноса от Китай, Европа, Япония и други страни. Според Tariffs Hurt the Heartland, асоциация, създадена от компаниите-противници на митата в САЩ, новите налози са донесли общо $27 милиарда - горе-долу колкото е и помощта за земеделците.



Политиката на Тръмп нанася удар по Китай, като прави стоките от страна по-скъпи, но в крайна сметка именно американският бизнес (а оттам американските потребителите и хазната чрез загубено данъчно облагане на по-висока печалба) плащат митата. Увеличението на митата, одобрено от президента на САЩ Доналд Тръмп, ядосаха Пекин и ескалираха търговската война между двете най-големи икономики. Но от ситуацията има поне един печеливш: Министерство на финансите на САЩ, пише The Wall Street Journal.За годината до 30 юни т.г. американското правителство е събрало €63 милиарда от мита, показва официалната статистика. Само през шестия месец на годината в хазната са влезли $6 милиарда, след като Тръмп реши да повиши налога от средата на май. През май са събрани $5,3 милиарда, а през април - $4,8 милиарда.Така САЩ е напът да генерира $72 милиарда годишно само от мита. А тази сума може да достигне $100 милиарда, ако Тръмп спази заплахата си и въведе нови 10% върху китайски внос за $300 милиарда от 1 септември.Въпреки че САЩ поддържаше митата при вноса сравнително ниски преди администрацията на Тръмп да дойде на власт, страната все пак е успявала да събира по около $30 милиарда годишно от вноса от Китай, Европа, Япония и други страни. Според Tariffs Hurt the Heartland, асоциация, създадена от компаниите-противници на митата в САЩ, новите налози са донесли общо $27 милиарда - горе-долу колкото е и помощта за земеделците.Политиката на Тръмп нанася удар по Китай, като прави стоките от страна по-скъпи, но в крайна сметка именно американският бизнес (а оттам американските потребителите и хазната чрез загубено данъчно облагане на по-висока печалба) плащат митата. /money.bg Днес+ Запази и Сподели