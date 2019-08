Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Киево

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /М/ - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Монпелие, мач от френската Лига 1 /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - АЕК Ларнака, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа /п/

10:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Емполи

10:50 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

11:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Валенсия - Арсенал

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Спартак Търнава - Локомотив Пловдив, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Сампдория

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Дунав, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Спарта Ротердам

16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Фрозиноне

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

17:55 BNT 3: Волейбол: Полша - България - полуфинална среща от европейското първенство за юноши до 17 г.

18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Интернасионал - Насионал, осминафинал реванш за Копа Либертадорес

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5)

18:05 Nova Sport: Футбол: Ланс - Дижон, първи плейофен мач за място във френската Лига 1 /п/

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 5-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

21:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал

21:30 Ring.BG: Футболни звезди

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Виляреал (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Милан

22:15 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

