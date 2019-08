Още снимки: test Дакота Джонсън, The Peanut Butter Falcon и една козметична корекция на актрисата През изминалото денонощие едно събитие "разтърси" светския живот в Холивуд и успя да разстрои много фенове на Дакота Джонсън. Актрисата се появи на премиерата на последния си филм The Peanut Butter Falcon без характерната си цепнати между зъбите, която много приемаха за нейна запазена марка.



Очевидно 29-годишната дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън е прибегнала до лека козметична корекция. За много от феновете й тя изглежда излишна, но вероятна така тя се чувства по-добре.



Припомняме едно забавно видео, което Дакота засне за Vanity Fair, в което проверява кои са предметите, които може да "вмести" в цепнатината между зъбите си. През изминалото денонощие едно събитие "разтърси" светския живот в Холивуд и успя да разстрои много фенове на Дакота Джонсън. Актрисата се появи на премиерата на последния си филм The Peanut Butter Falcon без характерната си цепнати между зъбите, която много приемаха за нейна запазена марка.Очевидно 29-годишната дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън е прибегнала до лека козметична корекция. За много от феновете й тя изглежда излишна, но вероятна така тя се чувства по-добре.Припомняме едно забавно видео, което Дакота засне за Vanity Fair, в което проверява кои са предметите, които може да "вмести" в цепнатината между зъбите си. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели