Илон Мъск, The Boring Company и подводните тунели, които ще копаят в Китай

Въпреки че познаваме The Boring Company най-вече с огнехвъргачката, която компанията пусна в продажба миналата година, предприятието на Илон Мъск всъщност се занимава с други, доста по-сериозни проекти.



Наскоро компанията спечели проект на стойност 48.7 милиона долара за изграждането на подземни тунели под Лас Вегас, САЩ, след като прокопа немалък такъв под Лос Анджелис.



През изминалия уикенд самият Мъск разкри, че дейността на The Boring Company се разраства отвъд САЩ и в края на август ще бъде представен нов клон на компанията на територията на Китай.



Предвид населеността на азиатската страна, копаенето на подземни тунели за предвижване определено изглежда като смислена инициатива, но изглежда идеята на Мъск е малко по-различна.



Потребител в Twitter попита Мъск дали The Boring Company планува да изгражда подводни тунели в Китай, на което милиардерът отговори с краткото "да".



Все още не се знае точно какви са плановете за тези подводни тунели, но се смята, че става въпрос за връзки между континенталната част на Китай и изкуствените острови, които азиатската държава продължава да създава.



