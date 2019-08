Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Торино

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Рома

10:05 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали

11:00 Film Plus: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Челси - Славия Прага

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Удинезе

12:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Дженоа

14:10 BNT 3: Футбол: САЩ - Холандия - финал на световното първенство за жени

15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Левски, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Уеска - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Интер

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, финал за Карабао къп (2018-19) /п/

17:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от efbet Лига /п/

18:00 BNT 3: Футбол: Португалия - Испания - финал на европейското първенство за юноши до 19 г.

18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Палмейрас- Годой Крус, осминафинал реванш за Копа Либертадорес

18:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто (WTA Premier 5)

18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 4-и епизод /п/

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен , мач за Суперкупата на Германия

20:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

21:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

21:30 Ring.BG: Футболни звезди

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп, директно

22:00 TV+: Футбол: Селта /Виго/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Парма

22:15 Nova Sport: Футбол: Ним - Лион, мач от френската Лига 1 /п/

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 100 Роджърс Къп, Монреал

