Бъфет отказва да купува акции. И планината кеш на Berkshire Hathaway достигна рекордни нива Нежеланието на легендарния инвеститор Уорън Бъфет да плаща скъпо печели над неудовлетвореността от натрупани средства, които стоят без да носят допълнителна възвръщаемост, пише Bloomberg.



Цените на акциите са на рекордни върхове и през миналото тримесечие Berkshire Hathaway е продала акции за над $1 милиард повече, отколкото е закупила, показват документи, подадени до борсата.



И преди Бъфет е трябвало да се справя с подобен проблем: твърде много кеш и никакви възможности за удар. Но досега размерът на свободните средства никога не е бил толкова голям. Оракула от Омаха не е правил големи придобивания от няколко години насам и дори се отдръпва от един от по-новите методи за инвестиции, забавяйки обратното изкупуване на Berkshire Hathaway.



Резултатът е, че компанията вече има рекордните $122 милиарда, които просто стоят в банковите сметки.



Разбира се, наличието на свободни средства позволява гъвкавкост и осигурява спокойствие, но Бъфет вече е казвал, че наличието на повече от $100 милиарда, които не носят почти никаква възвръщаемост, натежават над растежа на компанията. 88-годишният Бъфет спечели легендарния си статут, като постоянно изпреварваше S&P 500 през последните 5, 10 и 15 години.



Той е бил в тази ситуация и преди. През 1998 г. той се оплака от $15 милиарда, които правеха дупка в джоба му, и липсата на потенциални инвестиции. Месеци по-късно, на върха на дотком балона, той купи мажоритарен дял в електроразпределителната MidAmerican Energy. Сделката се превърна в основополагаща за енергийния му бизнес, който смята за ключова част от Berkshire Hathaway.



Същият проблем се появи през 2004 г., когато компанията имаше $43 милиарда свободни средства и нито една подходяща голяма сделка. Този път промяната дойде чак през 2008 г., когато Бъфет зае милиарди на Goldman Sachs Group Inc. и General Electric Co.



И сега въпросът е колко дълго ще чака Бъфет, за да намери подходяща възможност.



Миналата година Оракула от Омаха заяви, че цените на акциите са твърде високи и вложи над $15 милиарда в Apple. Той инвестира и в банки и авиолинии, но дяловете в много от тях вече са близо до 10% - праг, който той предпочита да не преминава.



