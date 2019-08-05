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Victoria’s Secret нае първия си транссексуален модел

05.08.2019 14.44

Victoria’s Secret току-що нае първия си транссексуален модел, съобщи Спутник, след като бразилският транссексуален модел Валентина Сампайо пусна няколко намека за това в профила си в Инстаграм.

В четвъртък 22-годишният модел, който претърпя операция за смяна на пола, публикува селфи, с надпис „Bacstage click @vspink“, придружен с хаштагове „vspink“, „кампания“, „vstorm“ и „model.“ Victoria’s Secret PINK е линия за бельо, парфюми и козметика, насочена към младите жени.

На следващия ден тя публикува кратко видео селфи с надпис „никога не спирай да мечтаеш отвъд гените си” със същите хаштагове плюс „останете на линия”.

Слуховете идват след като миналата година Victoria’s Secret коментарите, направени от главния маркетинг директор Ед Разек от компанията майка на Victoria’s Secret L Brand, че транссексуалните и XL – моделите не трябва да бъдат включени в популярното телевизионно модно ревю „защото шоуто е фантазия” получиха негативен отзвук.

„Така е, защо вашето шоу не прави това? Не трябваше ли да имаш транссексуални в шоуто? Не. Не, не мисля, че би трябвало “, каза той в интервю за Vogue миналата година. „Е, защо не? Защото шоуто е фантазия. Това е 42-минутно специално забавление. Това е, точка.”, заяви Разек.

„Не мисля, че можем да предлагаме всичко за всякакви клиенти. Това е специализиран бизнес; това не е универсален магазин “, добави той. /БГНЕС

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