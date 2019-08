Още снимки: test Евроденс формацията E-rotic се включва в Spice Music Festival Остават броени дни до най-голямото парти, посветено на 90-те у нас – Spice Music Festival.



На 9 и 10 август 2019 в Бургас пристигат едни от най-емблематичните звезди от тези незабравими години – East 17, 2 Unlimited, No mercy, REDNEX, Dr. Alban, HADDAWAY, Cappella, La Bouche, SNAP!, 2 Brothers on the 4th floor, Ice MC.



Няколко дни преди диско маратона към тях се присъединява и евроденс формацията E-Rotic, популярна с предизвикателните си парчета и скандални текстове, съобщиха организаторите. Сред тях са хитовете „Fred Come to Bed“, „Sex on The Phone“, „Oh Nick Please Not So Quick“ и други. Групата издава редица албуми в Германия и Япония, и превзема чартовете в десетки държави. През 2014 певицата Лиан Лей отново възражда формацията и това е причината да можем да чуем E-Rotic и в Бургас!



Нови попълнения има и сред българските участници. Освен Ъпсурт и Deep Zone Project на сцената на SPICE Music Festival ще можете да чуете и сетовете на един от най-популярните български диджеи DJ Marti G и DJ Chichanes, които ще подгряват публиката и между изпълнитеите.



А ето и програмата на SPICE Music Festival по часове:



9 август 2019, петък



DJ Chichanes 17:00 h



REDNEX 18:30 h



HADDAWAY 19:20 h



LA BOUCHE 20:10 h



ЪПСУРТ 21:00 h



DR. ALBAN 22:20 h



SNAP! 23:10 h



EAST 17 00:00 h



DJ DIAN Solo 00:45 h



10 август 2019, събота



DJ Marti G 17:00 h



2 BROTHERS 19:00 h



ON THE 4TH FLOOR



E-ROTIC 19:50 h



CAPPELLA 20:40 h



DEEP ZONE 21:30 h



ICE MC 22:20 h



NO MERCY 23:10 h



2 UNLIMITED 00:00 h



DJ DIAN Solo 00:45 h



За огромно съжаление Sonique обяви, че няма да може да пристигне в Бургас, заради лични проблеми в семейството.



Всички останали изпълнители ви очакват на Пристанище Бургас на 9 и 10 август 2019!



Билети може да закупите в мрежата на EasyPay в цялата страна и онлайн на www.EpayGO.bg Eднодневни билети ще могат да се купуват само на място. Разплащането във фестивалната зона ще става със специални фестивални карти (които може да получите и заредите във фестивалната зона) или собствени безконтактни карти MasterCard.



Партито във фестивалната зона започва още на 7 август със Street food & art festival. Той ще продължи до 11 август 2019 и е с вход свободен. Единствено на 9 и 10 август 2019 в него ще може да се влиза само с билет за SPICE Music festival.

