Още снимки: test Звезди, които не бихте искали да ядосате Свикнали сме да виждаме знаменитостите усмихнати и лъчезарни в пози за фотографите. И известните обаче са хора и понякога им кипва. За някои публичният гняв е рядкост, други са скандалджии по душа. Каналът „Top Of The Tops“ във vbox7 показва пет звезди, които не бихте искали да ядосате.



Наоми Кембъл



Моделът има проблем с хората, които работят за нея. Шестима нейни служители я обвиниха в клевета. Кембъл стигна до съд, след като нейна асистентка се оплака, че е била замерена с телефон. Британска авиолиния пък й наложи забрана да лети с тях, след като обиди екипажа им.



Мел Гибсън



В повечето роли на Гибсън той изглежда доста мил и добър човек, но в реалния живот той има проблеми с гнева. През годините той е бил обвиняван в сексизъм, расизъм, хомофобия и домашно насилие.



Алек Болдуин



Болдуин мрази адски много папараците, но е показвал негативно отношение и към авторитетни журналисти. Езикът му е остър, като веднъж той каза журналист на New York Post, че „се надява да умре“. През 2007 г. изтече и гласово съобщение, което той е изпратил на дъщеря си Айлънд, в което я нарича „неразумно малко прасе“.



Крис Браун



Много от нас са чували за побоя на Браун над Риана. Но оттогава насам той явно не си е взел поука. Не успя да си вземе поука след като влезе и в клиника за овладяване на гнева. Той многократно се кара с фенове или просто с хора, които го дразнят и така както изглежда – няма намерение да се поправи.



Ръсел Кроу



